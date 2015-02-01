انقلاب ایران بزرگترین حماسه قرن بود/ امام خمینی(ره) رمز پیروزی انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، انقلاب ما صبح صادق بود و فجر ایمان که در سکوت سرد زمستان بیداد، سرود حقیقت سر داد و در ستیغ گرمای تابستان شقاوت، خنکای عدالت گسترد.

آن روز‌ها که همه چیز پاییز زرد رنج را زمزمه می‌کرد، ناگهان نبض زمان با بهار لحظه‌ها به انفجاری مقدس پیوند خورد. از «امام آمد» درشت روزنامه‌ها تا دمیدن صور انقلاب، ده روز، پربار‌تر از ده قرن گذشت.

هواپیمای امام با تمام دل‌نگرانی‌هایش سرانجام صبح روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. سرود "خمینی‌ ای امام، خمینی‌ ای امام" در سالن فرودگاه چنان پرطنین بود که همه را میخ‌کوب کرده بود.

دهه فجر، میلاد امتی گشت که زیبا‌ترین حماسه تاریخ معاصر را بر مبنای ایمان و بر محور ولایت آفریدند؛ اینک این ماییم و این وظیفه که هیچ وقت از یاد نبریم که چه بودیم، چه کردیم، چه شدیم و اینک کجاییم.

باورهای دینی محرک انقلاب ایران

حجت الاسلام بهرام دلیر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دوازدهم بهمن‌ماه و آغاز دهه فجر، اظهار داشت: انقلاب‌های دنیا شاخصه‌های خاص خودشان را دارند؛ انقلاب ایران با تمام انقلاب‌های دنیا تفاوت مبنایی و اساسی دارد. انقلاب ایران با تمام انقلاب‌های دنیا تفاوت مبنایی و اساسی دارد؛ تنها انقلابی که باورهای دینی را محرک انقلاب قرار داد انقلاب ایران بود.

وی ادامه داد: رهبران انقلابی دنیا توده مردم را با خالق پیوند نمی‌زنند اما رهبر انقلابی دنیا یعنی امام خمینی(ره) انقلاب ایران را با خالق پیوند زد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه انقلاب ایران ویژگی‌های خاص جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشت، افزود: تنها انقلابی که باورهای دینی را محرک انقلاب قرار داد انقلاب ایران بود.

حجت الاسلام دلیر با اشاره به اینکه انقلاب ایران برکات فراوانی به همراه داشت، عنوان کرد: انقلاب ایران انقلاب توده و محرومین بود و هدفش محرومیت زدایی و نجات مردم ایران از چنگال طاغوت بود.

وی بیان کرد: پارامتری که توسط آن یک انقلاب را می‌توان شناخت شعارهایی است که در اوایل شکل انقلاب داده می‌شود؛ استقلال، آزادی، جمهوری و اسلامی بودن ۴ رکن اصلی انقلاب ایران است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: منظور از استقلال در انقلاب ایران، استقلال در تمامی عرصه‌ها و ابعاد است.

حجت الاسلام دلیر تصریح کرد: البته شاید امروز با قاطعیت نتوان گفت که انقلاب ایران در همه ابعاد به آن مطلوب مورد نظر امام(ره) رسیده است ولی ماهیت انقلاب این بود.

رژیم شاهنشاهی آزادی مردم را سلب کرده بود

وی عنوان کرد: یکی دیگر از ارکان انقلاب اسلامی ایران آزادی است آن هم آزادی معقول و مشروع؛ قبل از انقلاب مردم اجازه نقد نداشتند و دولت اجازه بروز و ظهور افکار را نمی‌داد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: توده‌های مردم به امر نبود آزادی اعتراض داشتند، و به دنبال آزادی بودند زیرا طاغوت آزادی را به معنای واقعی سلب کرده است.

حجت الاسلام دلیر گفت: امام (ره) به دنبال این بودند تا ارزشمند‌ترین آزادی یعنی‌‌ همان آزادی بیان، قلم و اندیشه را برای مردم به ارمغان بیاورند، تا نخبگان و اندیشمندان جامعه اندیشه‌شان را عرضه کنند.

وی با بیان اینکه شاه اجازه آزادی بیان به مخالفین نمی‌داد و مردم و نخبگان اجازه هیچ گونه نقدی را نداشتند، اضافه کرد: در بحث جمهوریت آراء مردم نمایشی نیست، آراء مردم در سرنوشت کشورشان تأثیرگذار است؛ زیرا مردم صاحبان اراده هستند و این مهم را انقلاب برای مردم ایران به ارمغان آورد.

اسلام، مهم‌ترین رکن انقلاب اسلامی ایران بود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اسلام مهم‌ترین رکن انقلاب ایران است؛ منظور اسلام با همه ابعادش مانند ادب اسلامی، باور اسلامی، اخلاق اسلامی و... است.

حجت الاسلام دلیر عنوان کرد: اخلاق اسلامی یعنی کسانی که صاحب قدرت هستند مراقب باشند که به بیراهه نروند زیرا ما انقلاب اخلاق کردیم، همه مصادیق گناه در زمان شاه بود و اگر امروز ادامه داشته باشد انقلاب ما به هدف و آرمان واقعی خودش نرسیده است.

امام(ره) به دنبال این بودند تا ارزشمند‌ترین آزادی یعنی‌‌ همان آزادی بیان، قلم و اندیشه را برای مردم به ارمغان بیاورند، تا نخبگان و اندیشمندان جامعه اندیشه‌شان را عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه اسلام ادبیات بد اخلاقی را بر نمی‌تابد و دریایی از ادب است، ادامه داد: امام راحل با عرفان، معنویت، صداقت و اخلاق حسنه دل ملت ایران را تسخیر کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امروزه در جامعه ایران نخبگان باید از امام(ره) الگو بگیرند.

حجت الاسلام دلیر ابراز کرد: نخبگان در جامعه باید مشارکت فعالانه داشته باشند نه منفعلانه، یعنی اندیشه‌هایشان را در راستای اهداف نظام بیان کنند.

وی عنوان کرد: نقد اگر منصفانه باشند چه بسا از گمراهی‌ها و به خطا رفتن حلوگیری کند و نواقص و مشکلات را بهبود ببخشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی، تصریح کرد: امروزه باید جوانان انقلابی خودمان را طوری بسازیم که حکومت‌های دیگر متوجه قدرت و قوت حکومت دینی بشوند.

حجت الاسلام دلیر اظهار داشت: این قبیل نامه‌ها باعث می‌شود تا جامعه ایران هم با توان هرچه بیشتر به دنبال حفظ این انقلاب و خون شهدای انقلاب باشند، این نامه‌ها هم پیش نیازش ساختن جوانان امروز ایران است تا دیگر جوانان با دیدن آنها به سمت اسلام جذب شوند.