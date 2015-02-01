سودای سیمرغ به رادیو گفتگو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته شنبه 11 بهمن نخستین قسمت از ویژه برنامه رادیویی «سودای سیمرغ» به مناسبت سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از رادیو گفتگو پخش شد.

در بخش گفتگوی ویژه این برنامه با موضوع «ژانرهای مغفول مانده در سینمای ایران» با مهدی انصاری، منتقد و کارشناس سینما گفتگو شد.

وی درباره این موضوع بیان کرد: سینمای ما امروز یک بیم و یک امید دارد. امید این است که یک سینمای نجیب است و تلاش کرده خود را از نفسانیاتی که در سینمای رایج دنیای امروز است، رها کند. 36 سال است که خیلی جدی در این عرصه حرکت می‌کند و گاهی نیز در تراز جهانی حاضر شده است.

وی ادامه داد: اما بیمی‌ که پیش می آید این است که کم کم این سینما دارد به یک سینمای شخصی تبدیل می‌شود. یعنی مسائل خود را تنها از دایره مسائل شخصی خود صاحب اثر یا مسائلی که در حوزه اطرافیان صاحب اثر است، می‌گیرد. شاید به این دلیل است که بزرگی بالای سر او نبوده و دوم اینکه جریان آموزشی دغدغه بخش خوبی برای هنرمند وجود نداشته است.

فیلم‌ها نباید مسائل افراد خاصی از جامعه باشد

انصاری با اشاره به جشنواره قبل اظهار کرد: از همین جا می توانیم به جریان بخشی از فیلم‌های سال گذشته آسیب شناسی کنیم و امیدوار باشیم که امسال دچار فیلم های شخصی نشده باشیم. فیلم هایی که مسائلش، مسائل مردم جامه ما نیست. حداقل مسائل آدم های خاصی از این جامعه است و حداکثر مسائل تنها بخشی از بدنه جامعه است. این آفت جدی ای است. اگر با همین روند پیش برویم سینمای ما سینمایی می شود که اگر کسی از دور نظر کند، موضوع تازه، حرف بکر و بحث جدی ای در آن پیدا نمی کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسائل ژانرآفرین اند؟ گفت: اگر با تعریف علمی‌ نگاه کنیم ژانر، نوع ادبیات، گفتمان و قالبی است که به نوع فیلم سازی و قصه گویی جهت می دهد. اگر با این تعریف نگاه کنیم از موضوع دور می شویم. به نظرم برویم سراغ موضوعات و مفاهیمی‌ که مغفول مانده است. ما در فرهنگ خود مفاهیمی‌ داریم که در فرهنگ های دیگر یا تعریف نشده و یا پررنگ نیست؛ مثل مفهوم ایثار. ما چند فیلم درباره موضوع یا مفهوم ایثار داشته ایم که مفهوم بسیار زیبایی است؟ ما اتفاقی مثل قیام اباعبدالله الحسین (ع) داریم. اصلا فیلم دینی مدنظرم نیست. فیلم اجتماعی و به روز مدنظرم است.

قصه کدام فیلم‌ها سر شوقمان می‌آورد؟

این منتقد سینما افزود: چقدر مفهوم امید را در فیلم هایمان داریم؟ چقدر پایان خوش دارند و مخاطب در انتهای فیلم احساس سبکی می‌کند؟ سبکی ای که نه بخاطر ساز و آواز و خنده و شوخی‌های دم دستی باشد، بلکه به خاطر داستانی که بتواند مخاطب را در آخر سرشوق بیاورد. مثل قصه ای که مادربزرگی آخر شب برای نوه اش تعریف می کند و این قصه پایان خوشی دارد که کودک در انتها می خوابد.

انصاری خاطرنشان کرد: اینها مسائلی است که در پایان دهه چهارم انقلاب باید کم کم به آن فکر کنیم. الان دیگر وقتی است که باید از مسائلی که کمتر در این سال ها به آن پرداخته شده یا سینماگر کمتر در این باره حرف زده یا جریان رشد سینماگر کمتر به این سمت وسو رفته است، سخن به میان آورد.

وی در پاسخ به این سوال که مدیران چه میزان امید را در سیاست گذاری‌های خود به سینما تزریق می کنند، گفت: این موضوع نیز مهم است اما این سکه یک روی دیگر دارد و آن روی هنرمند است. ما قبول داریم که نمی توانیم با دستورالعمل به هنرمند بگوییم در فیلمت این میزان امید تزریق کن. ما بخش جدی ای که لازم داریم این است که این هنرمند از چه نظام تربیتی ای برخواسته است؟ خیلی جدی تر باید به نظام آموزشی کشور توجه کرد. ما چقدر در این رشته ها به هنرمند مواجهه با جامعه واقعی و نیاز امروز جامعه را یاد می دهیم؟ غیر از نظام آموزش و تربیتی ما، خود چقدر وقت می گذاریم تا با هنرمندان گپ بزنیم و صحبت کنیم؟ نه گپی از جنس یک مدیری که بخواهد با چند هنرمند در ارتباط باشد. از جنس اینکه کسی هنرمندی را می شناسد دست او را بگیرد و با او همراه باشد. ما خیلی اوقات سعه صدرمان در این مواقع کم است.

انصاری در پایان گفت: اما می بینیم مقام معظم رهبری در دیدار خود با کارگردان ها با اینکه مرد سن بالایی هستند که از خواستگاه حوزه هم آمدند خیلی با سعه صدر می گویند به نظرم اینکه یک فیلمی‌ نقصی دارد تنها به کارگردان مربوط نیست و عوامل متعددی وجود دارد که فیلم بد می شود. شکل گیری این گفتگوها خیلی مشکلات را می تواند حل کند.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن 93 در 29 سالن سینمایی و برج میلاد برگزار می شود.

«سودای سیمرغ» به تهیه‌کنندگی محمدجواد طالبی و اجرای سیدامیر جاوید، برنامه ای انتقادی است که به مدت 10 شب بطور از زنده از محل برگزاری جشنواره در برج میلاد از ساعت 18 الی 19 روی آنتن رادیو گفتگو موج 103.5 مگاهرتز می رود