مسئولان قضایی ۱۲ بهمن ۵۷ کجا بودند

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ روزی که حضرت امام خمینی(ره) پس از سال ها تبعید از پاریس به تهران آمد تمام اقشار جامعه برای استقبال از رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی خود را به فرودگاه مهرآباد یا بهشت زهرا رساندند.

نکته قابل تامل این است که در میان مردم افرادی هم بودند که آن زمان جزو مردم و شهروندان عادی جامعه شمرده می شدند و حالا بر مسند مسئولیت و مدیریت کشور تکیه زده اند. پاسخ مسئولان به این سئوال که ۱۲ بهمن ۵۷ کجا بودید؟ تنها زنده نگهداشتن یاد آن روزهای پر طمطراق است. البته این سئوال صبح روز ۱۲ بهمن ۹۳ پرسش شده تا دقیقا تداعی کننده آن روزها باشد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای (معاون اول قوه قضائیه): آن روز یک هفته ای می شد به تهران آمده بودم و با برخی دوستان در منطقه دولت آباد بودیم تا وقتی امام می آید به استقبال شان برویم. یادم هست تا خیابان انقلاب تهران پیاده رفتیم تا در مسیر حرکت خودروی امام قرار بگیریم و توانستم به هر زحمتی شده حضرت امام را درون خودرو مشاهده کنم و از این بابت خیلی خوشحال بودم و بهترین لحظه زندگی من بود. بعد حدود ۳۰ کیلومتر تا بهشت زهرا(س) پیاده رفتیم تا سخنرانی امام را گوش کنیم.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی (دادستان کل کشور): آن زمان جوان ۱۸ ساله بودم و یک هفته در دانشگاه تهران همراه با طلاب تحصن کرده بودیم. روز ۱۲ بهمن ۵۷ برای دیدن امام(ره) به بهشت زهرا آمدم و وقتی برای نخستن بار امام را دیدم لحظه خاصی بود و هیچ وقت فراموش نمی کنم.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی (وزیردادگستری): آن روز چهارراه ولیعصر تهران بودم. البته بازوبندی هم داشتیم و جزو انتظامات در گروه روحانیون استقبال از امام بودیم و مردم را راهنمایی می کردیم.

حجت الاسلام احمدی میانجی (رئیس شوراهای حل اختلاف کشور): آن روز من در علی گودرز بودم. البته خاطرات زیادی دارم که باید به رشته تحریر در آید.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری (رئیس دیوان عدالت اداری): من قم بودم و همراه با دوستانم خود را به بهشت زهرا رساندیم تا در جمع مردم از امام(ره) استقبال کنیم.

احمد شجاعی (رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور): آن زمان دانشجو بودم و در شیراز سکونت داشتم. فعالیت های انقلابی هم در شیراز دنبال می کردیم.

به گزارش مهر، هر یک از مسئولان قضایی خاطرات و روایت های متفاوتی از روزهای انقلاب داشتند که بزودی منتشر می شود.

گفتگو از سید هادی کسایی زاده