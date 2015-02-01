به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ جوانان اسپانیا موسوم به «Spain U18 League Group 5»، شنبه شب تیم فوتبال اتلتیکومادرید برابر تیم پائین جدولی پوئنته کاسترو به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.

در این بازی سعید عزت‌اللهی 90 دقیقه برایب تیم جوانان اتلتیکومادرید به میدان رفت و علاوه بر دریافت یک کارت زرد، دو مرتبه هم فرصت گلزنی در این بازی را داشت که دروازه‌بان حریف مانع از گلزنی این بازیکن ایرانی شد.

تیم فوتبال اتلتیکومادرید در پایان هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ جوانان اسپانیا با 45 امتیاز در رده سوم قرار دارد. تیم‌های رایووایکانو با 50 امتیاز و رئال مادرید با 47 امتیاز رده‌های اول و دوم این رقابتها را از آن خود کرده‌اند.