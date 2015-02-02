افزایش شکایات مبتنی بر توهین درسمنان/ سقوط آزاد آستانه تحمل

به گزارش خبرنگار مهر، رعایت مقررات، احترام به حقوق دیگران، کنترل اعصاب در مقابل محرک‌های اجتماعی، نمونه‌هایی از رفتارهای اجتماعی است که شخصیت واقعی یک شهروند را منعکس می‌کند.

حیات اجتماعی را شاید بتوان در دو عبارت، رعایت مقررات فردی و رعایت حقوق دیگران خلاصه کرد اما هستند افرادی که برایشان این رفتار معنایی فراتر از این عبارات دارد. متاسفانه کم نیستند افرادی که حاضر به کوتاه آمدن از کوچکترین خطای دیگران در اجتماع نیستند اما از دیگران انتظار دارند بزرگترین قانون شکنی هایشان را نادیده بگیرند.

متاسفانه در سنوات اخیر مجموع عوامل فرهنگی دست به دست یکدیگر داده اند تا برخی روزها شاهد برخوردهای زننده و ناشایست در رابطه میان اهالی شهر و دیارمان باشیم.

بحث خشونت مثل هر آسیب اجتماعی دیگری، می‌تواند علل مختلفی داشته باشد، بروز خشونت در جامعه علمی و منطقی نیست؛ مجموعه‌ای از عوامل دست به دست می‌دهند تا آستانه تحمل افراد در جامعه پایین آمده و به شکل بروز خشونت خود را نشان دهد.

آستانه تحمل حلقه مفقوده کنترل خشونت

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری سمنان در این باره با بیان اهمیت پیشگیری از وقوع جرم ، گفت: برخی از مدیران برای پیشگیری از جرم اهمیت لازم را قائل نیستند.

حسن اسلامی راد، با تاکید بر تلاش های مبنی بر کاهش خشونت، اظهار داشت: استانداری آماده همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برای کاهش جرم مذکور و سایر جرایم است.

وی افزود: خانواده ناکارآمد در تربیت فرزندان، وجود دوستان ناباب، دین گریزی، اخلاق گریزی، وجود الگوهای نامناسب رفتاری، ناآگاهی اجتماعی و تهاجم فرهنگی اجتماعی، پایین بودن آستانه تحمل و چارچوب آزاردهنده بوروکراسی اداری، از جمله عوامل توهین در جامعه است

ضرورت شناسایی عوامل کاهش آستانه تحمل افراد جامعه

این مقام مسئول با بیان اینکه مهمترین دلیل افزایش خشونت وتوهین در جامعه، کاهش آستانه تحمل افراد جامعه است، تصریح کرد: برای این که بتوانیم دلایل افزایش را در جامعه بررسی کنیم باید عواملی که باعث کاهش آستانه تحمل افراد جامعه می‌شود را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام برداریم

اسلامی راد خاطرنشان کرد: باید در زمینه تعاملات اجتماعی افراد نیز فرهنگسازی صورت گیرد تا شهروندان بتوانند در مواقع بروز درگیری در صورت مقصر بودن تقصیر خود را قبول کرده و به جای درگیری سعی در جبران اشتباه خود کنند.

وی تصریح کرد: پرخاشگری، هر نوع رفتار و واکنش هدف آن آزار رساندن تعمدی به دیگران است.

افزایش ۳۶ درصدی میزان شکایت مبتنی بر توهین

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان نیز در گفتگو با مهر، در توضیح میزان شکایات مبتنی بر توهین در استان، گفت: درشش ماه اول سالجاری ۳۶ درصد میزان شکایت توهین به اشخاص عادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

حجت الاسلام محمد رضوانی نژاد با تاکید بر اینکه توهین به نوبه خود جرم محسوب می شود، اظهار داشت: جرم توهین به اشخاص ریشه برخی از جرایم خشن و آسیب های خانوادگی و اجتماعی ناشی از آن است.

وی افزود: بر اساس آموزه های قرآنی و سیره ائمه اطهار، جامعه اسلامی باید دارای حسن خلق و ظرفیت بالایی در مواجهه با ناهنجاری و بداخلاقی های احتمالی باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه اگر فرد جاهل توهین کرد نباید مقابله به مثل کرد، بلکه باید گذشت کرد، تصریح کرد: توهین به اشخاص ریشه در بسیاری از جرایم و آسیب های خانوادگی و اجتماعی دارد لیکن اقدام برای کاهش این جرم در جامعه ضروری است.

بنیان دینی و اعتقادی مردم تقویت شود

رضوانی نژاد، استان سمنان را به عنوان استان اخلاقی اعلام کرد وگفت: تلاش برای کاهش این جرم از مهمترین وظایف محسوب می شود.

وی افزود: باید بنیان دینی و اعتقادی مردم، توجه به نهادهایی نظیر آموزش و پرورش و همچنین بها دادن به رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری، بررسی کارشناسانه توهین به اشخاص در اماکن عمومی و حتی در سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در دستور کار قرار داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان، خواستار بررسی خلاءهای قانونی موجود در این رابطه شدو اظهار داشت: آگاهی رسانی عمومی در خصوص مجازات توهین، ارتقاء کنترل و نظارت بر فناوری های نوین ارتباطی، استفاده از کارشناسان می تواند تاثیربسزایی در کاهش خشونت داشته باشد.

رضوانی نژاد خاطرنشان کرد: همچنین استفاده از پتانسیل علمی مانند صاحب نظران حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و جرم شناسی در برنامه های رسانه ای با موضوع تبیین مصادیق به روز توهین و میزان مجازات های مربوط به آن، می تواند خشونت را در جامعه کاهش بدهد.

وی ادامه داد: همچنین نباید از نقش پررنگ شورای حل اختلاف سازش در دادسراها برای رسیدگی به این گونه جرائم به سادگی عبور کرد.

پرخاشگری آزار رساندن تعمدی به افراد است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان نیز در این باره در توضیح معنای پرخاشگری یا پرخاشجویی در جامعه، گفت: منظور از پرخاشگری، هر نوع رفتار و واکنش کلامی و یا غیر کلامی است که هدف آن آزار رساندن تعمدی به دیگران است.

حسین پیوندی همچنین خاطرنشان کرد: همانگونه که از این تعریف پیداست، پرخاشگری، نوعی رفتار است و لاجرم ریشه در نوعی هیجان دارد که از آن با عنوان عصبانیت یا عصبیت یاد می شود.

وی افزود: خشونت و پرخاشگری به یكی از مسایل اجتماعی مهم و درخور توجه جوامع تبدیل شده است لیکن افراد و گروه‌های زیادی به دلایل و بهانه‌های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت‌آمیز آسیب‌های فراوانی را به خود و سایرین وارد می‌كنند.

این مقام مسئول در حوزه انتظامی استان سمنان، با اشاره به اینکه در بسیاری از درگیری‌های خشونت‌آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله می‌كند، تصریح کرد: این مداخله بعضا خشونت و درگیری را وارد مرحله متفاوتی می کند.

بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه از جمله عوامل انفجار رفتاری

پیوندی تاکید کرد: در مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیری‌ها، پدیده خشونت جمعی در زمان‌ها و مكان‌های دیگری و گاه در ابعادی بسیار گسترده‌تر بروز می‌كند كه نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بی‌طرف و یا عابران و غیره است.

وی ادامه داد: از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناختی، به منظور دستیابی به راهكارهای اصولی برای پیشگیری و نیز كنترل آن از دغدغه‌های اساسی جوامع است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان، در توضیح عوامل موثر در اشاعه خشونت، ابراز داشت: میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه مستقیم برقرار است.

پیوندی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه بوجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری های افراد با یکدیگر در کوچه وخیابان هستیم.

وی افزود: این مسئله باعث می شود به تدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد و سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه خشونت دوباره به درون خانواده باز می گردد.

افزایش ۳۲درصدی مراجعه به مراکز مشاوره ناجا استان سمنان

این مقام مسئول در حوزه انتظامی استان سمنان، با بیان اینکه برای درمان پرخاشگری گام اول شناخت و ریشه یابی علت یا علل پرخاشگری است، گفت: با شناخت این عوامل می‌توان همکاری‌های لازم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه کرد.

پیوندی همچنین از افزایش ۳۲ درصدی مراجعه افراد به مرکز مشاوره این معاونت در سالجاری خبر داد و افزود: افزایش چشمگیر مراجعه مردم به مرکز مشاوره آرامش نشان از اعتماد روز افزون اقشار مردم به پلیس است.

وی ادامه داد: اقدامات مناسبی برای معرفی مرکز مشاوره آرامش در استان سمنان صورت گرفته و این امر باعث افزایش مراجعه به این مرکز شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان، فعالیت موثر مشاوران در این مرکز را دیگر عامل مهم در افزایش مراجعه به مرکز مشاوره آرامش عنوان کرد و اظهار داشت: کارشناسان این مرکز تمام تلاش خود را برای حل و فصل مشکلات مردم به کار می گیرند

پیوندی با اشاره به تلاش مشاوران در واحدهای مددکاری اجتماعی کلانتری ها اشاره کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته، ۶۲ درصد پرونده های ارجاع شده به این واحدها به مصالحه انجامیده است.

وی افزود: دعاوی حقوقی و انتظامی، مشکلات خانوادگی و خدمات روان سنجی، بیشترین دلایل مراجعه افراد به مراکز مشاوره نیروی انتظامی در استان سمنان است.

سرهنگ پیوندی تصریح کرد: علاقمندان می توانند با شماره ۲۱۸۲۸۴۲ تماس گرفته و با هماهنگی قبلی از خدمات رایگان این مرکز در خیابان آیت الله طالقانی سمنان، نرسیده به چهارراه شهداء در دو نوبت صبح و عصر بهره مند شوند.

گزارش از اعظم سالار