«شبهات یهودی» اثر جعفر مرتضی عاملی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزشهایی که مردم بدان پایبندند اثر شگرفی بر رفتار، پیوندها، روشهای تفکر و برخورد ایشان با دیگران دارد. چنانکه این ارزشها تأثیر مهمی بر پاکی و آلودگی روح دارد، همچنانکه بر بدپنداری و خوشپنداری، بداخلاقی و خوشاخلاقی نیز تأثیر دارد.
کتاب «شبهات یهودی» گفتگویی بین یک دانشمند یهودی به نام خاخام بنیامین زیاده و نویسنده است که از طریق نامه اینترنتی انجام شده و نویسنده آن را به رشته تحریر درآورده است.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: «کسی که خود را بنده خدا میداند، ناگزیر باید بندگی و فرمانبرداری پیشه کند و کسی که باور دارد عرب بر عجم، سفید بر سیاه، دارا بر ندار و قوی بر ضعیف برتری ندارد مگر به پرهیزکاری، برخوردش با دیگران و رفتارش در زندگی نباید چونان کسی باشد که خود را تافتهای جدا بافته و خویشاوند خدا میداند و دیگران را ساخته و پرداخته برای خدمت به خود و چونان بندهای که هرگونه بخواهد میتواند با آنها رفتار کند.»
در بخش دیگری از پیشگفتار میخوانیم: «کسی که خود را تافته جدابافته میداند، نمیتواند برای دیگران احترامی قایل شود و نسبت به آنها گرایشی داشته باشد مگر بدان جهت و تا آنجا که حس برتریجویی خود و خردکردن دیگران را برآورد و بر عزت خود و ذلت ایشان تأکید ورزد. چنین شخصی نسبت به دیگران چون حیوانی درنده خواهد بود که در ایشان و از ایشان هر احترامی را خواهد گرفت و هر آنچه جلوهای از عزت نفس داشته باشد را از زندگی ایشان میدزدد و به جز بر بقای خود و فنای دیگران نمیاندیشد.»
نویسنده در جواب به سؤالی که دانشمند یهودی مبنی بر گمشدن بخشی از تورات و نه همه آن و عزیر فقط نقص را برطرف کرده است، نوشته است: «اولاً: در نامه اولت در رابطه با عزیر گفتی: او کسی است که تورات حقیقی را برای یهودیان پیدا کرد، پس از آنکه در اسارت اول یهود گم شده بود. معنای این جمله این است که همه تورات گم شده بود و این با ادعای بعدیات سازگار نیست و چنین تناقضگوییهایی در بحث علمی قابل پذیرش نیست. دوم: آیا میتوانی مشخص کنی کدام قسمت از بین رفته است و کدام قسمت همان تورات حقیقی است تا ماتکلیف خود را با این قسمتها بدانیم. اگر نتوانی و ابهام باقی بماند برای این کتاب حجیتی باقی نمیماند.»
از دیگر شبهات دانشمند یهودی خبردادن قرآن از تورات است که علامه سیدجعفر مرتضی عاملی در جواب این شبهه گفته است: «اولاً: قرآن در رابطه با تورات حقیقی قبل از گمشدنش سخن گفته است و این همان کتابی است که آن را کلام خدا دانسته است، ولی کتابی که در اختیار توست؛ باید ثابت کنی که مطابق با آن تورات حقیقی است. دوم: قرآن از توراتی خبر داده که در همه چیز موافق با قرآن است و قرآن آن را تصدیق میکند و تورات نیز قرآن را تصدیق میکند. من نیز به چنین توراتی ایمان دارم، ولی کتابی که در دست توست مورد پذیرش و تأیید قرآن نیست، بلکه قرآن بسیاری از مطالب آن کتاب را رد کرده و تصریح میکند که تورات تحریف شده است.»
کتاب «شبهات یهودی» به همت دفتر نشر معارف در ۸۴ صفحه، قطع پالتویی، دورنگ، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و به قیمت ۳۳۰۰ تومان در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
دفتر نشر معارف به زودی کتاب «خاخام شکست خورده» را از این مورخ برجسته جهان تشیع منتشر میکند.
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