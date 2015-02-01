درخواست نخست وزیر لبنان از تهران

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: روزنامه الحیات امروز در گزارشی اعلام کرد: با وجود اینکه «علاء الدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران در سفر اخیر خود به بیروت تنها به موضع گیری درباره حمایت از مقاومت اکتفا کرد اما در جریان دیدار وی با مقامات لبنانی مسائل دیگری نیز به جز آن مطرح شده است.

بنابر این گزارش، بروجردی در دیدار با «تمام سلام» نخست وزیر لبنان بر لزوم تقویت سطح روابط با لبنان و برقراری این ارتباط با تمامی جریانهای موجود در این کشور بدون برتری دادن به جریانی خاص، تاکید کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین در دیدار با تمام سلام و دیگر مقامات لبنانی با اشاره به اینکه شهدای قنیطره فصلی تازه در مواجهه با رژیم صهیونیستی گشودند، بار دیگر بر تلاش ایران در راستای برقراری امنیت و ثبات در لبنان تاکید کرده است.

الحیات در ادامه نوشت: نخست وزیر لبنان نیز در این دیدار با اشاره به حمایتهای ایران از روند تشکیل دولت جدید لبنان که در آن زمان به پیچیدگی‎هایی برخورد کرده بود، از تهران خواسته است که در زمینه رفع خلاء ریاست جمهوری نیر به لبنان کمک کند. بروجردی نیز در مقابل به تمام سلام وعده داده که این پیام را به مقامات ارشد ایرانی انتقال خواهد داد.

صهیونیستها همچنان در شوک عملیات مزارع شبعا

با وجود گذشت چند روز از عملیات موفقیت آمیز نیروهای مقاومت حزب الله لبنان در منطقه مزارع شبعا (که بخشی از آن تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد)، همچنان محافل صهیونیستی در شوک این عملیات قرار دارند و تحلیلهای مختلفی در این باره مطرح می کنند.

«ایهود یعری» تحلیلگر کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره اظهار داشت: به طور قطع و یقین اعتقاد دارم که حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، سیاستهای خود را (در مواجهه با اسرائیل) تغییر داده است.



وی ادامه داد: تنها چند دقیقه پس از سخنان سید حسن نصرالله، فرمانده سپاه پاسداران ایران و معاون وی در اظهاراتی این سیاستهای جدید را پاسخی قوی و محکم به اقدامات اسرائیل علیه حزب الله دانستند. اصل ماجرا این است که ایران، سوریه و حزب الله تاکتیکی را در دستور کار خود قرار داده اند که بر مبنای آن می خواهند با حفظ امنیت منطقه ای که در جنوب سوریه در اختیار دارند (جولان)، جبهه جدیدی را در مقابل اسرائیل با حضور نیروهای حزب الله و تحت چتر حمایتی ایران تشکیل دهند.

العربیه و برخی دیگر از رسانه های عربی نیز در همین راستا به پوشش سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره عملیات مزارع شبعا پرداخته اند.

پیش‌بینی بهبود روابط ایران و عربستان

پایگاه لبنانی النشره به نقل از منابع موثق گزارش داد: به نظر می رسد در آینده نزدیک صفحه جدیدی در روابط ایران و عربستان گشوده شود. این منابع پیش بینی کردند که در دوران پادشاهی «ملک سلمان بن عبدالعزیز» روابط تهران و ریاض به دو دلیل اساسی تقویت شود.

نخست اینکه عربستان سعودی در دوران ملک سلمان به بازآفرینی قوای خود (در منطقه) و سر و سامان دادن به وضعیت داخلی خود نیاز دارد و دوم اینکه مقامات ارشد سعودی طی سالهای طولانی اخیر که به دشمنی با ایران گذشته است، به این نتیجه رسیده اند که این سیاستها نفعی نداشته و باید تغییر کند.

به گزارش مهر، با وجود اینکه مطلب در حد گمانه زنی از آینده روابط ایران و عربستان است اما طی روزهای اخیر علائم و پالس‌های مثبت متعددی از سوی تهران برای ریاض در راستای بهبود روابط ارسال شده است که آخرین مورد آن به دیدارهای اخیر «علاء الدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران با مقامات لبنانی مربوط می شود.

بروجردی در این دیدارها بر عزم ایران بر تقویت مناسبات با عربستان تاکید کرده است و در مقابل مقامات لبنانی از جمله «تمام سلام» نخست وزیر لبنان از تمایل ریاض برای برقراری آرامش و ثبات در منطقه سخن به میان آورده است و تاکید کرده که مقامات سعودی انتظار دارند مواضع مقامات ایرانی در صحنه عملی نیز دیده شود.

دو خبر اقتصادی مورد توجه رسانه های عربی

شبکه اماراتی «الان تی وی» در گزارشی که در بخش اخبار اقتصادی خود منتشر کرده اعلام کرد: دولت ایران برای جبران کسری درآمدهای خود ناشی از تحریمها و موضوع کاهش شدید قیمت نفت معافیت از خدمت سربازی را به مبلغ 6500 دلار (آمریکا) به فروش گذاشته است.

روزنامه سعودی الاقتصادیه نیز امروز در گزارشی نوشت: پس از توقف واردات برنج از سوی ایران به نظر می رسد بازارهای جهانی شاهد کاهش قیمت این کالای خوراکی باشد. بنابراین گزارش، سالانه سه میلیون تن برنج در ایران مصرف می شود و این کشور در جایگاه سومین کشور بزرگ وارد کننده برنج در جهان بعد از چین و نیجریه است.