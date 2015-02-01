به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در مراسم سالگرد روز امام خمینی (ره) در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: به بزرگداشت آن روزی نشسته‌ایم که هواپیمایی در میان قلب مردم فرود آمد و روح خدا به تن ملت بازگشت.

وی افزود: امیدواریم همچنان با بازخوانی آن نقطه عطف تحرک آفرین، افق نگاهمان به امروز و آینده گشوده‌تر شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امام خمینی (ره) آن روز با بزرگترین استقبال مردمی به اینجا آمد و دیدار با شهیدان را در بهشت زهرا نخستین میعاد خویش در وطن کرد، گفت: سال‌ها بعد باز هم با بزرگترین مشایعت تاریخ ایران به کنار شهدا در بهشت زهرا شتافت. آمدن و رفتنش با یک جلوه بود. آمدنش در میان مردم و رفتنش با مشایعات آنان یک جلوه داشت، چون هر دو جلوه هایی از حق بودند.

آخوندی با اشاره به اینکه امام بزرگترین احیاگر و بیدارگر ملت در عصر ما بود، اظهار داشت: در احیای دین چهره دین را از تحریف و انزوا زدود و در بیدارگری ملت جامعه را از بی تفاوتی در عمل و نظر دور کرد.

آخوندی افزود: امام در اوج انقلاب به خشونت و افراطی گری متوسل نشد و هیچگاه از جاده اعتدال، میانه روی و انصاف خارج نشد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وجه بارز احیاگری امام این است که اسلام باید بتواند در عمل حلال مشکلات و معضلات انسان و جامعه باشد و به فرموده صریح خود باید تمام سعی ما این باشد که خدایی ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی متهم به عدم قدرت اداره جهان نشود.

وی اظهار داشت: نگاه امام و راه امام محدود به گذشته نیست و او متعلق به امروز و آینده ما نیز است. امام از آن همه ایرانیان، همه مسلمانان و همه انسان‌هایی است که قلبشان برای آزادی و عدالت می‌تپد.

آخوندی، امام خمینی (ره) را معمار بزرگترین انقلاب مردمی پایان قرن بیستم دانست و گفت: امام واضع انقلابی به نام خدا و مدافع ثابت قدم حقوق اساسی ملت است و میزان را در حکومت داری رای مردم به عنوان حق الناس می‌دانست و معتقد بود که حق الناس نمی تواند بر حصار سلیقه های تاریخی و سیاسی محدود شود.

وی افزود: این همان خط امامی است که توسط رهبر معظم انقلاب پی گرفته می شود و جلوه آن را در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری دیدیم.

آخوندی افزود: جفا به امام و انقلاب اسلامی است که این سرمایه بشری و تاریخی مصروف برداشت‌ها و اغراض اصلی خود کنیم. بگذاریم امام جوان فکر و جوان گرا که نگاهش به آینده بود و در وجود و کلام و رفتارش وحدت ملی، منافع ملی و مصالح ملی را تجلی می داد، برای امروز و فردا هم امام ملت و امام امت باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: به نام امام باز هم می‌خوانیم همه با هم و باز هم بگوییم وحدت کلمه و باز هم بگوییم حقوق ملت و باز هم بگوییم پیشرفت همه جانبه و باز هم بگوییم جدایی ناپذیری جمهوریت و اسلامیت. چراغ راه امام را به سوی آینده نگاه داریم و دیروز را در افق فردا ببینیم.