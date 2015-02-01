انقلاب اسلامی ایران با ظلم ستیزی و حقیت خواهی به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام سیدمحمد باقر عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بدین شرح است؛

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ

۱۲ بهمن ۵۷ سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به كشور بعد از ۱۵ سال دوری و تبعید به عنوان یك روز تاریخی در كشور ما محسوب می‌شود و این بازگشت نقطه آغازی برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بود، همان حرکتی که در ۲۲ بهمن ۵۷ به سرمنزل مقصود رسید و طومار ننگین ستمگران را در هم‌ پیچید.

انقلاب اسلامی از بزرگترین افتخارات ملت مسلمان ایران است كه با یكپارچگی و وحدت كلمه، ظلم ستیزی و حقیقت‌خواهی به پیروزی رسید، حرکتی که امروز سرمشق، الگو و زمینه ساز بیداری اسلامی ملت‌ها علیه ظلم و ستم استكبار جهانی شده است. آنچه که اهمیت دارد اینست که تا زمانی که فضای اسلامی انقلاب حفظ شود، این انقلاب مقتدر و با عظمت به پیش می‌رود.

امروز ایران اسلامی به عنوان یک قدرت برتر در دنیا مطرح است و تمام پیشرفت‌هایی هم که در حوزه‌های مختلف از جمله افزایش اقتدار نظامی، علم‌وفناوری، سیاست و عظمت طی این ۳۶ سال به آنها رسیده‌ایم همه به برکت آرمان‌های امام خمینی(ره) و هدایت‌های مقام معظم رهبری است که باعث شده این انقلاب اینگونه باصلابت به حرکتش ادامه دهد.

و اینک در سالروز ۱۲ بهمن، باری دیگر ضمن بیعت مجدد با امام خمینی(ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی و اعلام تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرا رسیدن ایام الله دهه فجر را به محضر ملت شریف ایران و بالاخص مردم عزیز استان خراسان جنوبی که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند، تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با نگاه به گذشته و امید به آینده و با کار و تلاش بیشتر بتوانیم در پیشبرد اهداف بزرگ انقلاب اسلامی گام برداریم.

اینجانب از امت شهید پرور و ولایت‌مدار درخواست دارم به مانند گذشته با حضور حماسی، وحدت آفرین و هوشیارانه خود در اجتماع عظیم مردمی در یوم الله ۲۲بهمن موجبات یأس و نامیدی در اردوگاه استکبار جهانی را فراهم سازند.