یکصد برنامه فرهنگی توسط ناحیه مقاومت شاهین شهر ومیمه برگزار می شود

محمد رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: در دهه فجر امسال برنامه های متنوع و شادی در سطح حوزه ها و پایگاه های مقاومت مساجد برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای این ایام خجسته و مبارک بیش از یک صد برنامه فرهنگی تهیه و تدارک دیده شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهین شهر و میمه تصریح کرد: نواختن زنگ انقلاب همزمان با شروع اولین روز از دهه مبارک فجر در مدارس، همایش ولایت فقیه در تالار شیخ بهائی، غبار روبی مزار شهدا، حضور سازمان یافته بسیجیان در نمازهای جمعه، افتتاح پروژه های آماده پایگاه های مقاومت بسیج از جمله پروژه های در دست اقدام اقتصاد مقاومتی و برگزاری جلسات طرح صالحین است.

وی با مطرح کردن بحث دجال واره، بیان داشت: امروزه دجال واره ها به عنوان یکی از آسیب های اصلی در جامعه ما به شمار می آیند. لذا در ایام مبارک دهه فجر طرحی به عنوان آسیب های ماهواره در نظر گرفته شده که مردم را نسبت به آسیب های ماهواره توجیه می کند.

قربانی ادامه داد: استفاده کنندگان از ماهواره در شاهین شهر و میمه در ادامه همکاری برای اجرای هر چه بهتر این طرح می توانند ماهواره خود را تحویل نزدیک ترین حوزه مقاومت ناحیه بسیج محل سکونت خود در سطح شهرستان بدهند و در ازای آن یک دستگاه گیرنده دیجیتال به عنوان هدیه تحویل بگیرند.

وی با بیان اینکه موفقیت این طرح نیازمند یک سری اقدامات زیر بنایی و اساسی است، گفت: این طرح در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه جدیدا شروع شده و امیدواریم با همکاری هر چه بیشتر مردم نواقص آن را نیز برطرف سازیم.