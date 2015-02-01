به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حمید علیدوستی در مورد ناکامی تیم نوجوانان ایران در تورنمنت بلاروس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم‌های اروپایی بسیار خوبی در این تورنمنت حضور داشتند. ما با تیم‌های اوکراین، گرجستان و لتونی هم گروه بودیم و در دیدار نخست با تیم گرجستان بازی داشتیم و این دیدار را با نتیجه یک بر صفر واگذار کردیم، تیمی که به مقام نایب قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

وی در ادامه افزود: در بازی دوم و سوم برابر تیم‌های لتونی و اوکراین رفتیم و با نتایج 2 بر یک و 3 بر 2 شکست خوردیم. اوکراین یکی از تیم‌های مطرح اروپایی است. تقابل با این تیم‌ها اعتماد به نفس بازیکنان را بالا می‌برد. البته رده سنی تیم فوتبال ایران در این مسابقات زیر 15 سال بود.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران درباره دیدار با چین هم اینگونه اظهار کرد: بچه‌ها بازی به بازی بهتر شدند و در بازی سوم با چین نمایش خوبی از خود نشان دادند و توانستند با 6 گل پیروز این میدان شوند.

علیدوستی در ادامه بیان کرد: این تورنمنت برای‌مان مفید بود و ما در هر دیدار یک چیز جدید یاد گرفتیم. اشتباهات‌مان را آنالیز می‌کردیم و برای رفع اشکالات، دوباره و دوباره تمرین می‌کردیم. فکر می‌کنم این رقابتها برای بازیکنان و کادر فنی حکم یک کلاس آموزشی را داشت.

وی همچنین یادآور شد: تیم نوجوانان ظرفیت بالایی دارد و در پنج مسابقه‌ای که در بلاروس انجام دادیم، تمامی بازیکنان با روحیه مناسب روانه میدان شدند. باید باهوش باشیم و از این فرصت‌ها برای یادگیری و موفقیت هر چه بیشتر استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان گفت: کار اصلی‌مان تازه آغاز شده است، کار استعدادیابی را دنبال می‌کنیم تا با بررسی کامل و مناسب بتوانیم نفرات مدنظر را به صورت کامل گزینش کنیم. کادرفنی قرار است به شهرستان‌ها برود و بازی‌های لیگ نوجوانان را از نزدیک نظاره کند.