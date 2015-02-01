انقلاب اسلامی برای قرآن بود/ لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه قرآنی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در آیین اعطای گواهینامه ۹۷ نفر از حافظان مهد قرآن استان اظهار داشت: با توجه به همزمانی این مراسم و ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، جشن های دهه فجر امسال یک روز زودتر آغاز شد و این را به فال نیک می گیریم چراکه انقلاب ما برای قرآن بوده و به فرموده نبی مکرم اسلام، اشراف و بزرگان امت ایشان حاملان قرآن هستند.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ قرآن کریم در تعالیم دینی و قرآنی ابراز داشت: مسیحیان با وجود اطلاع از تحریف در کتاب آسمانی خود، بسیار بر آن اهمیت قائلند پس در مملکت اسلامی نیز باید در مدارس و دانشگاه ها آموزش قرآنی گسترش یابد و تمامی افراد جامعه بویژه دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم قرآنی آشنا شوند.

نمایندۀ آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با ابراز تاسف در خصوص برخی کاستی ها در این بخش گفت: هرچند برخی مواقع شاهد هستیم که دانشجویان و دانش آموزان توان روخوانی قرآن را ندارد ولی با این وجود اقدامات گسترده موسسه مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی قابل تقدیر است و شعب شهرستانی این موسسه نیز در توانسته اند خیل عظیمی از علاقمندان به قرآن را آموزش دهد.

آیت الله مجتهد شبستری وضعیت استان را به جهت وجود موسسات و مراکز احیا کنندۀ قرآن، در مقایسه با بسیاری از استان ها مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: با این حال باید تلاش کنیم تا در حوزه قرآن و آموزه های قرآنی به ایده آل رسیده و جایگاه استان را ارتقا دهیم.

مدیر مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی در این برنامه به حضور و آموزش بیش از ۲۰ هزار نفر در شعبات مهد قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: حدود دو هزار دانش آموز از طریق این کلاس ها در حال حفظ قرآن هستند و در اقدامی مهم و در راستای تحقق امر مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت بیش از یک میلیون حافظ قرآن کریم، بیش از یکهزار دانش آموز مدارس صدرای مهد قرآن نیز شروع به حفظ قرآن کرده اند.

رحیم وظیفه شعاع در ادامه گفت: علاوه بر مهد قرآن خواهران که تبدیل به یک مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم شده، مهد قرآن های کجوار، خلجان، مایان، فرهنگسرای قرآن و دفتر مرکزی مهد قرآن نیز فعالیت های مطلوبی در این حوزه دارند.

گفتنی است در پایان این مراسم، ۹۷ نفر از حافظان مهد قرآن که موفق به قبولی در آزمون حفظ قرآن شده بودند، توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز تجلیل به عمل آمد.