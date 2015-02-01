به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: 1- تیلور کراف (آمریکا) 2- اوماک سوریون (روسیه) 3- آنجل اسکوبودو (آمریکا)

61 کیلوگرم: 1- باجرانگ (هند) 2- ولادمیر فلیگنتوف (روسیه) 3- یو ناکاتا (ژاپن)

65 کیلوگرم: 1- جوردن الیور (آمریکا) 2- ریس هافمری (آمریکا) 3- آندری کویاتسکوفسکی (اوکراین)

70 کیلوگرم: 1- نیکولاس مارابل (آمریکا) 2- داستین شلاتر (آمریکا) 3- کوین لیوالی (آمریکا)

74 کیلوگرم: 1- کریل ترزیف (بلغارستان) 2- گئورگی ایوانوف (بلغارستان) 3- کولتن اسپانسلر (آمریکا)

86 کیلوگرم: 1- کلیتون فاستر (آمریکا) 2- ریچارد پری (آمریکا) 3- آستین تروتمن (آمریکا)

97 کیلوگرم: 1- کیل بایرس (آمریکا) 2- داستین کیلگور (آمریکا) 3- میچ بوراک (آمریکا)

125 کیلوگرم: 1- پاول کریستوف (روسیه) 2- دان برادلی (آمریکا) 3- آنتونی نلسون (آمریکا)

کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم: 1- ایوو آنگلوف (بلغارستان) 2- الکساندر کوستادینوف (بلغارستان) 3- میرامبک آیناگولوف (قزاقستان)

66 کیلوگرم: 1- دمیو ژاداریف (قزاقستان) 2- آلمات کبیسبایف (قزاقستان) 3- کنستانتین استاس (بلغارستان)

71 کیلوگرم: 1- میشل هاکر (آمریکا) 2- کندریک ساندرس (آمریکا) 3- آلک اورتیز (آمریکا)

75 کیلوگرم: 1- دوسجان کارتیکوف (قزاقستان) 2- ماکسات یرژیپوف (قزاقستان) 3- اندرو بسیک (آمریکا)

80 کیلوگرم: 1- بنجامین پروویسور (آمریکا) 2- جو راو (آمریکا) 3- آسخات دل محمداف (آمریکا)

85 کیلوگرم: 1- جوردن هولم (آمریکا) 2- جاناتان آندرسون (آمریکا) 3- نورسلطان تورسینوف (قزاقستان)

98 کیلوگرم: 1- یرولان ایسکاکوف (قزاقستان) 2- سیلور ویلیامز (آمریکا) 3- ولادیسلاو متودیف (بلغارستان)

130 کیلوگرم: 1- نورماخان تینالیف (قزاقستان) 2- داوید آرنت (آمریکا) 3- جارود تریک (آمریکا)