به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی، صبح امروز در مراسم نواخته شدن زنگ «گلبانگ انقلاب» که در دبیرستان دخترانه شاهد حضرت معصومه (س) برگزار شد ضمن تبریک پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۱۲ بهمن ماه روزی است که امام به عنوان رهبر انقلاب پس از ۱۵ سال تبعید به میهن اسلامی بازگشت و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، استقلال و آزادی رابرای کشور به ارمغان آورد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: حضرت امام خمینی(ره) قرار بود زودتر از ۱۲ بهمن وارد کشور شود اما رژیم شاه فرودگاه‌ها را بست و روحانیون مبارز کشور در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند.

فانی ادامه داد: در آن زمان دانشجو و معلم بودم و در کنار روحانیون مبارز متحصن حضور داشتم هنگامی که رهبر انقلاب اسلامی وارد کشور شدند شاهد شور و شعف و نور امید در استقبال بزرگ درشهر تهران بودیم.

وی اظهار کرد: در ساعت ۱۴ روز ۲۲ بهمن خبر پیروزی انقلاب اسلامی را اخبارگو اعلام کرد .این موضوع باعث شد تا مردم جهان با اسلام ناب محمدی(ص) آشنا شوند.

فانی با بیان اینکه اسلام واقعی که با برنامه‌ریزی‌های استکبار و رژیم شاهنشاهی به عقب رفته بود دوباره احیا شد گفت: امام خمینی(ره) برگردن نه تنها ایرانیان بلکه تمام مسلمانان جهان حق دارد چرا که باعث شد در اکثر کشورهای جهان شاهد حرکت‌های اسلامی آزادی بخش و استکبارستیز باشیم.

فانی تاکید کرد: تبیین اسلام ناب محمدی(ص) در تربیت فرزندان اسلامی منطبق بر دیدگاه‌ها و راه امام(ره) وظیفه آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد:اجرای سند تحول در آموزش و پرورش نقشه راهی برای تحقق دیدگاه‌های امام(ره) است، امیدواریم بتوانیم اهداف امام خمینی (ره) و رهبری را دنبال کنیم تا از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی پاسداری کنیم.