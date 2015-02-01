انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت عید انقلاب که در مزار شهدای کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در نتیجه وحدت و یکپارچگی ملت ایران اتفاق افتاد و نهال نوپای آن با خون ارزشمند شهدا آبیاری شد.

وی افزود: امروز به مزار شهدا آمده ایم تا بگوییم همچنان ادامه دهنده راه آنها و نگهبان و پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: انقلاب ما به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا شناخته شده که با هدایت و رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) به وقوع پیوست.

وی تصریح کرد: پیش از آن نهضت های پراکنده ای در کشور به وجود آمد، اما رهبری پیامبر گونه امام راحل (ره) بود که باعث پیروزی انقلاب شد و اکنون نیز با رهبری آیت الله خامنه ای، کشور ما در این دنیای پر تلاطم به یک جزیره امن تدیل شده که بسیاری از کشورهای دنیا به آن غبطه می خورند.

این مقام مسئول گفت: اگر چه توطئه های دشمنان و تحریم های آنها مشکلاتی را برای ما بوجود آورده، اما همگی اذعان دارند که کشور ما طی سال های اخیر و در عرصه های مختلف به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است.

رضایی در پایان اظهار داشت: امیدوارم که با تدابیر دولت تدبیر و امید و در راس آنها رئیس جمهور، شاهد توسعه همه جانبه نظام اسلامی باشیم.