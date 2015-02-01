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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

انتظاری:

۲۸ میلیارد ریال زکات در مهدیشهر جمع آوری شد

۲۸ میلیارد ریال زکات در مهدیشهر جمع آوری شد

مهدیشهر – مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه طی سالجاری ۲۸ میلیارد ریال زکات در مهدیشهر جمع آوری شده، گفت: این مبلغ در امور عام المنفعه و در راه کمک به نیازمندان هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری صبح یکشنبه در همایش تجلیل از عشایر خیرین زکات دهنده شهرستان مهدیشهر که در سالن شهید بیدقی این شهرستان برگزار شد با موفقیت خواندن فعالیت های حوزه زکات شهرستان از عاملان زکات تقدیر کرد و افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون مبلغ ۲۸ میلیارد ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شده که در امور بازسازی مساجد و حسینیه ها و در راه کمک به ایتام و نیازمندان هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: عشایر مهدیشهر ۱۵۰ راس گوسفند به ارزش ۳۸۵ میلیون ریال به این نهاد کمک کرده اند که این امر باعث شد تا کمیته امداد شهرستان در امر زکات مقام اول استان را کسب کند.

انتظاری در خاتمه، با بیان اهمیت پرداخت زکات، از این فریضه به عنوان فقر زدایی در جامعه و تطهیر مال نام برد.

کد مطلب 2480625

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