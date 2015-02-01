اقتدار و عزت ایران اسلامی به برکت خون شهدا است

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده های معزز شاهد اظهار داشت: شهدا با از خودگذشتگی و ایثار از آرمان ها و ارزش های اسلامی پاسداری کردند.

وی با اشاره به این مطلب که الگو گیری از این ایثار و رشادت ضروری است، افزود: پاسداری از این ایثار و دستاوردهای انقلاب در عصر امروز یکی از اولویت های کاری است.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: دشمن به دنبال رخنه در ذهن جوانان است و مسئولان باید با برنامه ریزی مناسب و بصیرت افزایی بستر آشنایی جوانان و نسل آینده را با آرمان ها و اهداف انقلاب و شهدا فراهم کنند.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: اسلام هراسی امروز یکی دیگر از توطئه های دشمنان است و باید با هوشیاری هر چه بیشتر در برابر این فتنه ایستادگی کنیم و از دین و کتاب خدا پاسداری کنیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران حکومت الهی در جهان را زنده کرد و قانون خدا، دین خدا و نام خدا را حاکم کرد و به جهانیان نشان داد که حکومت احکام الهی تأمین ‌کننده تمامی نیازهای مردمی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشر ارزش‌ های والای انقلاب در جامعه ضروری است و در این راستا برپایی یادواره‌ ها و برنامه های مختلف با موضوع نشر ارزش ‌های انقلاب اسلامی و باورهای دینی از جمله ضروریات است.

حجت الاسلام شاهرودی اظهار داشت: احترام به خانواده شهدا و ایثارگران وظیفه همگانی است و باید سازمان‌ ها و نهادهای خدمتگزار به خانواده شهدا در این خصوص تمام توان را به کار ببرند.