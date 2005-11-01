تخريب قبور قطعه 33 بهشت زهرا (س) تكذيب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمود رضاييان افزود : اين سازمان بر اساس وظيفه ذاتي و شرح وظايف خود و طرح هاي زمان بندي شده اقدام به بازسازي ، بهسازي و ساماندهي قطعات قديمي مي نمايد.

وي افزود: قطعه 33 از قطعات قديمي است و حدود 6517 تن از شهروندان در آن دفن شده اند كه قريب به 120 قبر آن به مبارزان رژيم ستم شاهي اختصاص دارد و با توجه به اين كه اين قطعه با گذشت زمان به صورت نيمه متروكه در آمده است و به هيچ وجه مناسب اموات مسلمين و اين عزيزان نمي باشد ، سازمان بهشت زهرا(س) درصدد است بدون هيچگونه تغييري در بافت قطعه و صرفا با بهسازي قبور، فضايي در شان مبارزان پيشگام انقلاب اسلامي و ساير عزيزان در آورد.

مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: اين اقدام در پي درخواست كتبي تعدادي از خانواده هاي مدفون در اين قطعه صورت گرفته كه در ميان آنان درخواست تعدادي از اين بزرگواران موجود است .

رضاييان ، تاكيد كرد : اين اقدام در جهت تكريم از فداكاري ها و جانفشاني هاي اين عزيزان صورت مي گيرد و براي سازمان هزينه گزافي را در بر خواهد داشت.

وي ، در پايان گفت: يقينا اين اقدام منجر به وضعيت مطلوب و قابل قبول قطعه 33 خواهد شد و اينجانب جلسه اي كه شخصا با برخي از خانواده هاي اين عزيزان داشته ام موافقت، رضايت و حتي تشكر قلبي را به اين سازمان اعلام نموده اند.