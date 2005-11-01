جلسه شوراي اقتصاد به رياست رييس جمهور تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه درخواست وزارت صنايع و معادن در خصوص تاييد افزايش ظرفيت توليد فولاد خام و مواد مورد نياز آن، مورد بحث و بررسي اعضاي شورا قرار گرفت و با افزايش ظرفيت توليد فولاد خام به ميزان 1/17 ميليون تن تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور مشروط به سرمايه گذاري بخش غير دولتي و توزيع جغرافيايي مناسب واحدهاي جديد موافقت بعمل آمد.

اعضاي شوراي اقتصاد همچنين مقرر نمودند طرح هاي توسعه ظرفيت جديد توليد فولاد و مواد اوليه آن با ملاحظات فوق و همراه با ارزيابي اقتصادي - فني جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارايه گردد.

در اين جلسه همچنين درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص اجراي پروژه فن آوري اطلاعات و مدرنيزه كردن سازمان هواشناسي كشور از طريق مشاركت ايراني - خارجي مطرح و پس از بحث و بررسي با توجه به ضرورت ارزيابي دقيق تر توانايي ها و امكانات داخل كشور مقرر گرديد موضوع مجددا مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن جهت تصميم گيري به شوراي اقتصاد ارايه شود.

در خاتمه اين جلسه اعضاي شوراي اقتصاد با پرداخت بخشي از يارانه حمل مسافر شركت قطارهاي مسافري رجاء در سال 1383 موافقت نمودند.