كميسيون ويژه اي مسئول بررسي و پيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي شد

اين كميسيون مركب از وزيران صنايع و معادن ،دادگستري ، رفاه و تامين اجتماعي ، كشور ، جهاد كشاورزي ، امور اقتصادي و دارايي ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و استاندار استان ذي ربط حسب مورد با مسئوليت وزير كار و امور اجتماعي تشكيل مي شود.
در اين مصوبه آمده است: ملاك تصميم گيري دركميسيون كه بايد با الويت ارايه راه حلهاي مربوط به پيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و كشاورزي باشد، موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون است كه در صورت تاييد رييس جمهور و با رعايت ماده ( 19) آيين نامه داخلي هييت دولت قابل صدور مي باشد.
اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه مورخ 14/10/1377 شده است.
نظر شما