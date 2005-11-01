كميسيون ويژه اي مسئول بررسي و پيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اين مصوبه آمده است: به منظور بررسي و شناسايي عوامل تاثيرمشكلات كنوني داخلي بر صنايع توليدي و واحدهاي كشاورزي كشور براي ارائه راه حلهاي عملي جهت پيشگيري از تعطيلي واحدهاي ياد شده با رعايت همه ابعاد و مسائل مربوط به آنها ، كميسيوني ويژه اي تشكيل شود.

اين كميسيون مركب از وزيران صنايع و معادن ،دادگستري ، رفاه و تامين اجتماعي ، كشور ، جهاد كشاورزي ، امور اقتصادي و دارايي ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و استاندار استان ذي ربط حسب مورد با مسئوليت وزير كار و امور اجتماعي تشكيل مي شود.

در اين مصوبه آمده است: ملاك تصميم گيري دركميسيون كه بايد با الويت ارايه راه حلهاي مربوط به پيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و كشاورزي باشد، موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون است كه در صورت تاييد رييس جمهور و با رعايت ماده ( 19) آيين نامه داخلي هييت دولت قابل صدور مي باشد.

اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه مورخ 14/10/1377 شده است.