اعلمي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: جنجال عليه اظهارات رئيس جمهور ايران حاكي از سياست يك بام و دو هوا در جهان است// اظهارات احمدي نژاد مصداق تهديد عليه كشوري محسوب نمي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اكبر اعلمي نماينده تبريز در جمع خبرنگاران، اظهارات احمدي نژاد در همايش جهان بدون صهيونيسم كه موجي از واكنش هاي بين المللي عليه كشورمان را به همراه داشت، از دو جهت قابل نقد و بررسي دانست .

وي افزود: نكته اول اينكه در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران بر سر فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود با چالشي جدي در برابر بعضي از كشورهاي قدرتمند قرار داشته و براي حفظ حقوق خود و شفاف سازي و اعتماد سازي هزينه هاي گزافي را متحمل شده و مي شود و از طرفي با توجه به اينكه مخالفان ايران براي تحت فشار قرار دادن كشورمان جهت چشم پوشي از حقوق مسلم خود از هر بهانه و فرصتي بهره مي گيرند تا ضمن معرفي ايران به عنوان كشوري خطرناك و جنگ طلب به مقاصد خود نايل آيند، هرگونه اظهار نظر نسنجيده و غير ديپلماتيك از ناحيه مسئولان كشورمان، آن هم در آستانه اجلاس آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند دستاويز لازم را به مخالفان ايران ارائه نمايد تا با تمسك به آن به ايجاد بحران هاي مصنوعي جهت نيل به اجماع جهاني عليه ايران استفاده نمايند.

اعلمي گفت: اتنظار مي رود مسئولان ذيربط در بيان مواضعي كه به روابط بين الملل و سياست خارجي مرتبط مي باشد، سنجيده تر و با تدبير و دور انديشي بيشتري عمل نموده و در اين خصوص تذكر بنيانگذار انقلاب به شهيد رجائي را مبناي كار خود قرار دهند.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: واكنش سريع شوراي امنيت و برخي از مقامات غرب و حتي بعضي از مسئولان منطقه اي در قبال قسمتي از اظهارات رئيس جمهور ايران حاكي از پيروي آنان از سياست يك بام و دو هوا در قبال مسئله تهديد و استفاده از زور عليه يك كشور عضو سازمان ملل مي باشد. زيرا منشور ملل متحد تاكنون بطور مكرر و آشكارا به زيان ايران، مردم مظلوم فلسطين و بعضي از كشورهاي در حال توسعه نقض گرديده بدون آنكه حتي بخش كوچكي از واكنش هايي را كه اخيرا شاهد آن بوديم را از خود نشان دهند.

عضو كميسيون امنتي ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: تهديدات مكرر رژيم صهيونيستي و برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت عليه كشورهايي نظير ايران، سوريه، ونزوئلا و كره شمالي و سكوت مجامع و مقامات كشورهاي موصوف نمونه بارز اعمال سياست دوگانه نسبت به يك موضوع واحد يعني مفاد مندرج در شق 4 ماده 2 و ماده 39 منشور ملل متحد است. در حالي كه بند يك ماده 2 اين منشور بر اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء سازمان ملل تاكيد كرده است.

اعلمي خاطر نشان كرد: وانگهي آن بخش از اظهارات آقاي احمدي نژاد كه به منزله تهديد عليه رژيم اسرائيل تلقي گرديده است، اساسا فاقد عناصر موجهه و متشكله تهديد، موضوع بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد است، زيرا منطوق بند 1 ماده 2 و ماده 39 اين منشور ناظر به تهديد موثر است در حاليكه مستفاد از بند هاي 1 ، 4 و 5 اصل 110 و اصل 176 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور فاقد اختيار و ابزارهاي لازم براي اعمال تهديد عليه يك كشور است.

وي در پايان گفت: نمي توان اين گونه اظهارات كه از روي احساس و تحت تاثير جو حاكم ايراد شده است، را مصداق تهديد مذكور در منشور ملل متحد دانست.