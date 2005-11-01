صهيونيسم، مظهر نژاد پرستي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسعود ابراهيمي در جمع دانشجويان بسيجي منطقه غرب تهران با بيان اينكه صهيونيست ها خود را نژاد برتر مي دانند، افزود: تبعيض نژادي طبق طرح "مواد راجع به مسئوليت بين المللي كشورها" مصوب 1996 كميسيون حقوق بشر نمونه اي از جنايت عليه بشريت به شمار مي رود و با توجه به اينكه رژيم اسرائيل تاكنون مرتكب قتلهاي سازمان يافته عليه فلسطينيان و شكنجه و ايجاد محروميت هاي شديد از طريق پست هاي ايست و بازرسي براي زنان و كودكان فلسطيني شده است، مسئولان اين رژيم مي بايست در دادگاههاي بين المللي مورد محاكمه قرار گيرند.

دبير كل سازمان جهاني مبارزه با نژاد پرستي تصريح كرد: البته از سازمان ملل متحد و بازوي قضايي آن يعني ديوان بين المللي دادگستري هيچ انتظاري وجود ندارد كه مسئولان رژيم صهيونيستي را جنايتكار جنگي اعلام كنند زيرا ساختار سازمان ياد شده نيز بر اساس تبعيض نژادي طراحي شده است.

ابراهيمي، حق وتو براي اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل را نمونه اي از تبعيض دانست و گفت: در ابتداي تاسيس سازمان ملل، موسسات اين سازمان مدعي بودند كه براي استقرار صلح و امنيت جهاني تلاش مي كنند اما حق وتو باعث شده است شوراي امنيت قبل از اينكه در راستاي برقراري صلح گام بردارد بيشتر به يك مترسك براي كشورهاي جنوب تبديل شده و بازوي تصميم گيري قدرتهاي بيگانه عليه جامعه جهاني به شمار مي آيد.

وي تاكيد كرد: امروزه اغلب كشورهاي به اصطلاح پيشرفته ملاحظات سياسي را به ملاحظات حقوقي ترجيح مي دهند و از آنجا كه قرار بود در سازمان ملل، هر كشور حق يك راي داشته باشد اما با وجود ملاحظات سياسي، آمريكا بر آن است مطابق شيوه سلسله مراتبي با نظام بين المللي برخورد كند و خود را در جايگاه برتر نسبت به كشورهاي ديگر قرار دهد.

دبير كل سازمان جهاني مبارزه با نژاد پرستي، اقدام سازمان ملل در پذيرش عضويت رژيم اسرائيل را يك اقدام تبعيض آميز در قبال فلسطينيان دانست و تاكيد كرد: فلسطين با قدمت چند هزار ساله، هنوز در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر حضور دارد اما رژيم صهيونيستي در سال 1949 يعني يك سال پس از تاسيس، به عضويت رسمي اين سازمان در آمد و اين در حالي است كه يهوديان داخل سرزمين هاي اشغالي يك ملت نيستند زيرا اولا آنان از كشورهاي ديگر به آنجا كوچ كرده اند و ثانيا از عناصر تشكيل دهنده يك ملت چون زبان و فرهنگ مشترك برخوردار نيستند و به همين دليل، سازمان ملل نمي بايست رژيم اسرائيل را به عنوان يك عضو مي پذيرفت.