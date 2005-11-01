سازمان ملل با صدور قطعنامه اي روزي براي "هولوكاست" تعيين كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين قطعنامه كه توسط آمريكا، رژيم صهيونيستي ، كانادا، استراليا و روسيه ارائه شده بود مورد حمايت بيش از 90 كشور جهان قرار گرفت و به اجماع پذيرفته شد .

27 ژانويه روز آزاد سازي اردوگاه اسراي جنگي در جنگ جهاني دوم به نام اردوگاه آشويتس در لهستان توسط ارتش سرخ روسيه است كه در كنفرانس ژانويه سال 2000 در استكهلم سوئد توسط چند كشور اروپائي به عنوان روز يادبود هولوكاست پذيرفته شده بود با اين وجود براي اين واقعه در داخل سرزمين هاي اشغالي و آمريكا در تاريخهاي ديگري مراسم برگزار مي شد ولي چند سال است كه مقامات رژيم صهيونيستي بر اين باورند كه برگزاري روز ياد بودي براي اين مساله در سراسر جهان آن هم بطور همزمان مي تواند افكار عمومي جهان را با مقاصد اين رژيم همراه سازد.

اين طرح ابتدا توسط جان داندروف سفيراسبق آمريكا در سازمان ملل ارائه شد، وي طي نامه اي به كوفي عنان دبيركل سازمان نوشت كه مجمع عمومي بايد سه روز قبل از سالگرد اين واقعه نشست ويژه اي را برگزار كند و از آن پس كوفي عنان دبيركل سازمان ملل نيز براي طرح اين ماجرا در سازمان ملل تلاش بي شائبه اي كرد.

گفتني است كه اين پيشنهاد از سوي مقامات صهيونيست آمريكائي از جمله سناتور" تام لنتوس" پشتيباني شد ليكن اين مساله به خاطر بهره برداري سياسي رژيم صهيونيستي از اين مساله و لاپوشاني درد و رنج ملت فلسطين ، مورد مخالفت بعضي از كشورهاي اسلامي بوده است.

عنان ژانويه سال گذشته در تلاشي مضاعف براي برگزاري مراسم يادبود آزادي اردوگاه آشويتس در مجمع عمومي سازمان ملل مراسمي را برگزار كرد و با اين اقدام اين مساله را براي اولين بار در اين سازمان طرح كرد.