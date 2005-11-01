تحليل موسسه صلح آمريكا : آمريكا در افغانستان به آرزوهايش نخواهد رسيد / پس از انتخابات پارلماني آرايش سياسي افغانستان تغيير خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، موسسه صلح آمريكا در پژوهشي تحت عنوان " افغانستان ، مشكلات كهنه ، پارلمان جديد ، انتظارات تازه " بر روي سايت اينترنتي اش نوشت : با انتخابات 18 سپتامبر در افغانستان اين كشور طرح قيموميت بين المللي خود را براي دمكراسي كامل مي كند و وارد مرحله جديد دولت سازي مي شود . اين انتقال اما همزمان با افزايش تهديد در حوزه امنيت و اقتصاد صورت مي گيرد اقتصادي كه تا حد زيادي وابسته به توليد و صادرات محصول ترياك است.

از ديد موسسه صلح آمريكا در حوزه امنيت نيز قدرت روز افزون جنگ سالاران افغاني آينده اين كشور را تهديد مي كند بويژه كه اين بار آنها از طريق يك انتخابات به نسبت آزاد قدرت گرفته اند و تقريبا بيشتر كرسي هاي پارلماني را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه اين تحليل نسبت مشاركت در انتخابات پارلماني افغانستان بسيار پايين عنوان شده كه ناشي از عوامل متعددي از جمله انتشار نامه هايي در تهديد كانديداها، تهديد راي دهندگان، عدم اطلاع عمومي از سيستم راي گيري ، شك و ترديد درباره سري بودن برگه هاي اخذ راي ، ترس از مجازات توسط جنگ سالاران و نااميدي كلي نسبت به تقسيم دمكراسي است.

موسسه صلح نوشت : اثرات اين انتخابات از هم اكنون مشهود است، 95 درصد از كانديداها الزاما بازنده خواهند بود و آينده از همين حالا مشخص است. انتظار مي رود اعلام نتايج درماه نوامبر با مخالفت كانديداهاي نااميد از اين فرآيند روبرو شود و مشكلات گسترده اي در پي شمارش آرا بوجود آيد و احتمال ترورهاي سياسي بسيار افزايش خواهد يافت.

اين موسسه آمريكايي پيش بيني مي كند كه " طالبان شكست خواهد خورد " جنگ سالاران پيروز مي شوند و زنان به كرسي هاي تعيين شده دست خواهند يافت.

در تحليل موسسه صلح آمريكا به تحول جديدي در افغانستان بر اساس نظر سنجي هاي اشاره شده كه پس از انتخابات و در واقع به عنوان باز خورد نتايج آن پديد آمده است.

به نوشته اين موسسه، افغان ها اين روزها مي گويند كه آنها از طالبان ترس كمتري دارند ( به واسطه شكست آنان در ايجاد اختلال در روند انتخابات ) بلكه نگراني هر چه بيشتر آنها از افزايش قدرت جنگ سالاران كشور است كه بسياري از كرسي ها را در پارلمان به خود و حاميانشان اختصاص داده اند.

موسسه صلح معتقد است : بسياري از اين جنگ سالارها كه با زورو ارعاب بر ولايات خود حاكم شده اند ، مشروعيت اين پارلمان را به قدرت خود مرتبط خواهند كرد.

نا اميدي در مورد استقرار دموكراسي افزايش مي يابد .



به گزارش مهر، موسسه صلح آمريكا در ادامه با بيان مطلبي كه در واقع نوعي اعتراف به شكست وعده هاي دروغين آمريكا به مردم افغانستان است، نوشت: نااميدي در روز انتخابات به معناي افزايش حس ياس و سرخوردگي در بين حوزه هاي انتخابيه نسبت به منافع دموكراسي است . بسياري از افغان ها كه در انتخابات رياست جمهوري سال 2004 راي داده بودند، گفتند كه آنها در آن زمان هيچ محركي براي راي دادن نداشتند چون در نتيجه انتخابات اول هيچ چيز بهتر نشده است. سيستم قضايي نيز در كاهش جرائم ناموفق بوده است و اين درحالي استكه جنگ سالاران همچنان از طريق زور و ارعاب كنترل مناطق محلي را بر عهده دارند.

افغان ها نگراني كمتري نسبت به تهديد خشونت دارند و بيشتر نگران مصونيت هستند چون مي دانند كه اگر مورد تهاجم قرار گيرند ، هيچ كاري در حمايت آنها انجام نمي شود.

در ادامه تحليل اين موسسه آمريكايي آمده است : بسياري ازافغان ها مي گويند كه جنگ سالارها اجازه داشتند كه به جاي رسيدگي به مسائل جنايي در گذشته براي رسيدن به پست خاصي فعاليت كنند.

شاهد مثال موسسه صلح نسبت به هراس مردم از جنگ سالارها جالب است، آنجا كه مي گويد: ضيا ظريفي به اين مساله اشاره كرد كه بسياري از آنها اعلام كردند كه بهتر است به زنان راي بدهند چون " حداقل دستهاي آنها پاك است" ولي از طرفي هم اين نگراني را دارند كه اگر زنان انتخاب شوند ممكن است كه توان ايستادگي در برابر جنگ سالارها مسلح را نداشته باشند . يكي ديگراز اعضاي اين نشست هم تاكيد كرد كه ممكن است در صورت كسب آرا توسط جنگ سالارها ، جامعه بين المللي وجهه خود را در نزد مردم افغان از دست بدهد.

اين موسسه نوشت : اميد جامعه بين المللي اين بود كه " جنگ سالارها در صندوق اخذ راي شكست خواهند خورد.

موسسه ياد شده در بخش ديگري از پژوهش خود به نبود بودجه و كمك هاي وعده داده شده از سوي نيروي ائتلاف اشاره مي كند و مي نويسد: خطري كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه پارلمان قواميني را تصويب خواهد كرد كه نمي تواند براي آنها پولي هزينه كند و آنها را اجرا كند.

نااميدي در روز انتخابات به معناي افزايش حس ياس و سرخوردگي دربين حوزه هاي انتخابيه نسبت به منافع دموكراسي است . بسياري از افغان ها كه در انتخابات رياست جمهوري سال 2004 راي داده بودند، گفتند كه آنها در آن زمان هيچ محركي براي راي دادن نداشتند چون در نتيجه انتخابات اول هيچ چيز بهتر نشده است. سيستم قضايي نيز در كاهش جرائم ناموفق بوده است و اين درحالي استكه جنگ سالاران همچنان از طريق زور و ارعاب كنترل مناطق محلي را بر عهده دارند. موسسه صلح آمريكا

فصل بعدي چيست؟



انتخابات پارلماني " فرايند بن" را تكميل كرد- اين طرح از سوي جامعه بين الملل و نمايندگان افغاني مخالف طالبان در دسامبر 2001 براي كمك به كشور در طي مسير به سوي دموكراسي ، مطرح شده است.

بنا به گفته رابين ، يك طرح جديد براي ادامه طرح بن " دستور العمل كابل " است كه قرار است در ژانويه 2006 برگزار شود. تغييرات ديگر اين است كه NATO كنترل ماموريت حفظ صلح را بر عهده خواهد گرفت و ايالات متحده به عنوان ناظر عمل خواهد كرد.

به گزارش مهر، سري سمپلر ( Larry Sampler) كارشناس ارشد اين موسسه نيز افغانستان را به يك ليوان نيمه پر تشبيه كرد كه روي يك ميز در مقابل غولها قرار دارد و اين نشان مي دهد كه در آن هيچ اصلي از قانون با يك نهاد مدني براي يك دولت مشروع و با نفوذ، وجود ندارد . افغانستان يك منطقه جنگي باقي مي ماند اما چندين نشانه اميدواركننده وجود دارد مثل حمايت مستحكم افغان ها از يك دولت متحد و دموكراتيك و درك رو به افزايش در بين جامعه بين المللي با اين تلقي كه مشكلات بايد با ياري و مساعدت هر چه بيشتر كاهش يابد.

سمپلر در پايان گفت : ما به بهترين آرزوها نخواهيم رسيد، اما نمي توانيم اجازه دهيم كه شكست را برما تحميل كنند.