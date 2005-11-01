سايه سنگين بحران سياسي بر دولت بوش

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست درشماره روزشنبه خود درمطلبي درواكنش به رسوايي اخير كاخ سفيد در خصوص شهادت دروغ يكي ازاعضاي بلند پايه اين كشورعنوان كرد:عواملي همچون بي كفايتي ،شورشهاي حزبي ،ناتواني در ارضاي حس اعتماد مردم و شكايت از اوضاع نامطلوب باعث شده تا اتهامات وارده به كاخ سفيد به اوج خود برسد.

درادامه اين تحليل آمده است : چندان عجيب نيست كه دموكراتها سريعا بوش ودولت او را به خاطر شهادت دروغ و نقض قانون توسط لوييس اسكوترمتهم كردند. اما حتي برخي ازجمهوري خواهان نيز پيشنهاد دادند كه اگر رييس جمهور و تيم او اين مساله را مد نظرداشته باشند كه درتراژدي شخصي اتهام ليبي، تحقيق طولاني، اهميت موضوع را تغيير نمي دهد، آن وقت است كه ديگر مسير اشتباهي را درپيش نخواهند گرفت.

توماس ام.ديويس( Thomas M.Davis)، رييس كميته اصلاحات كنگره آمريكا هنگام ايراد سخنانش بسيارناراحت بود وقتي كه گفت من از ليبي ، كاخ سفيد و معاون رييس جمهور و ريس جمهور خيلي نااميد شدم.

بخش ديگر اين گزارش تصريح مي كند: اتهام ليبي و نه همكارانش مساله آنچنان بغرنجي نبود كه برخي در دولت از آن هراسان شده باشند اما ما حصل اقدام پاتريك فيش جرالد ،وكيل ويژه اين پرونده ايجاد اين حس بود كه اين دولتي است كه براي بدست آوردن تعادل دوباره خود دچار سردرگمي شده است.

سوالي كه در حال حاضر براي رييس جمهور درگير جنگ مطرح مي شود اين است كه آيا او از اين لحظه قابل انتقاد براي انعكاس همه اشنباهاتش در سال جاري استفاده خواهد كرد و آيا در جستجوي راهي براي كسب دوباره تاثير پذيري خود خواهد بود يا خير؟

ميكي ادواردز ، عضو سابق كنگره جمهوري خواهان در اعلام ديدگاههاي خود در انتقاد ازژست هاي جديد رئيس جمهور اعلام كرد: اين يك زنگ خطر بسيار به موقع براي رييس جمهور بود. او بايد از اين فكر كه به مشروعيت بسيار بالا برسد، دست بردارد و هميشه قهرمان جمهوري خواهان باشد و روي انجام كاري كه براي آن انتخاب شده تمركز كند. او واقعا بايد در دولت خود تغييراتي ايجاد كند.

برخي از طرفداران حزب جمهوري خواه اتهام مذكوررا رد كردند و از آن به عنوان يك تغيير ناگهاني كه بزودي فراموش مي شود ، نام بردند.

چارلزبلك، استراتژيست كهنه كار حزب جمهوري خواه گفت: اگر ما خواهان رسيدن نتايجي براي خدشه دار كردن حيثيت رييس جمهور باشيم ، پس بايد منتظر بمانيم تا او { ليبي } محكوم شود.

اين تحليل در ادامه آورده است كه فيتس جرالد ،كارل رو معاون رييس ديوان كاخ سفيد و تاثيرگذارترين مشاور رييس جمهور را متهم كرد ، هر چند كه رو همچنان تحت بازجويي قرار خواهد داشت.

نكته حائز اهميت براي كاهش فشار رواني از سوي نومحافظه كاران براي مجموعه مقامات كاخ سفيد اينكه انها اعلام كردند: خروج ليبي از كاخ سفيد نكته بسيار مهمي در دفتر قدرتمندترين معاون رييس جهمور در تاريخ ملت است . غيبت او به حيثيت ديوان كاخ سفيد كه از حوادث اخير بسيار خسته شده است ، لطمه مي زند . متحدان كاخ سفيد در حزب جمهوري خواه روز جمعه براي دور نگاه داشتن رييس جمهور ازعوارض جانبي اتهام ليبي اين اقدام را با رسوايي هاي گذشته كاخ سفيد مقايسه كردند. مثلا ماجراي ايران - كنترا كه به رونالدريگان در دور دوم رياست جمهوري ضربه وارد كرد و يا موضوع مونيكا لونيسكي كه منجر به اتهام بيل كلينيون شد.

اما بوش به سختي از مشكلات پيرامون خود در امان مي ماند . ديويد سي . كينگ، رييس موسسه سياست دردانشگاه هارواد گفت: ممكن است كه رييس جمهور از اعتراف به اشتباهات خود سود ببرد. وي در ادامه گفت: او حداقل مي تواند خود را براي انتقاد آماده جلوه دهد و خواهان تغيير باشد مخصوصا با توجه به اين حقيقت كه يك سوال مهمتر در دولت او وجود دارد كه آيا او خواهان شنيدن مخالفتها هست يا خير؟

ماجراي ايران - كنترا به پاكسازي كاخ سفيد در دولت ريگان منجر شد و روز جمعه كنت دوبرستين كه پس از آن ماجرا به كاخ سفيد وارد و به عنوان رييس دفتر ريگان مشغول به كار شد درگفتگو با شبكه CNN گفت هيچ كس تغييرات مهم در تيم بوش را پيش بيني نمي كند.

جان دي . پودستا كه در دوره كلينيتون رييس دفتر او بود گفت حيثيت بوش ممكن است نسبت به كلينتون دچار آسيب بيشتري شود. پودستا با اشاره به محوبيت كلينتون در دوران اتهامات به ميزان 60 درصد و رقم پايين تر از 40 درصد براي بوش گفت: وقتي كلينتون اعلام كرد: من مي خواهم برگردم تا كارخود را انجام دهم مردم برايش هورا كشيدند اما وقتي كه بوش مي گويد من مي خواهم كاري را انجام دهم كه تاكنون به آن مشغول بوده ام . مردم مي گويند : نه ".

واشنگتن پست در ادامه با توجه به اعتراض هاي گسترده افكار عمومي به موضوع جنگ عراق اذعان كرد: دربالاي ليست نگراني هاي مردم نسبت به سياستهاي بوش مساله جنگ عراق قرار دارد كه طي ماههاي اخيرا فزايش يافته است. تحقيقات طولاني افشاي CLA و اتهام ليبي تهديدي است براي دولت بوش در جهت از سرگيري مذاكره درباره اينكه ايالات متحده چطور در اين زمان و با اين دولت به جنگ رفت

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البته بايد اين واقعيت را درنظر داشت كه كسب محبوبيت و اعتبار بوش همچون در اوايل دوره رياست جمهوري خود با توجه به جنگ عليه تروريسم، كاري بس دشوار است. تام دلوكا ، پروفسور علم سياسي در دانشگاه فوردهام گفت: من شك دارم كه آنها بتوانند اين آسيب را بازسازي كنند . شما يك بار آبرو و حيثيت خود را از دست مي دهيد. تقريبا غير ممكن است كه دوباره آنرا برگردانيد.

از سوي ديگر مقامات كاخ سفيد با سوالاتي مواجه شوند نظير تكذيب آنها در مورد اينكه هيچكدام از اعضاي كاخ سفيد در مساله پليم،مشاركتي نداشته اند، اظهاراتي كه حال با حقايق آن مواجه شده اند.دموكراتها سريعا اتهام ليبي را به عنوان مثال ديگري از ناتواني هاي حزب جمهوري خواه مطرح كردند و اين موضوعي است براي مبارزه انتخاباتي ميان دوره اي .

نانسي پلوسي رهبر اقليت كاخ سفيد به طور مختصر گفت: اتهامات جنايي مقامات كاخ سفيد يك روز ناراحت كننده را براي آمريكا و فصل ديگري را در فرهنگ اشغال جمهوري خواهان ثبت مي كند.

كريستوفر كه يك جمهوري خواه است نيز گفت: دموكراتها از رييس جمهور خواستند تا اعتبار را به كاخ سفيد برگرداند. هر دستور العملي را كه رييس جمهور بخواهد آن را ادامه دهد، البته در صورتي كه مطابق با استانداردهاي اخلاقي نباشد، با شكست مواجه مي شود.

درپايان نوشتار اين روزنامه معروف آمريكايي آمده است: اينها همه مشكلات پيش روي رييس جمهور است و اين بوش است كه مي تواند تغييرات لازم را براي دولت خود و آنهم درجهت جلب اعتماد مردم ايجاد كند.