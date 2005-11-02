مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد تحقيقات در مورد برنامه هاي هسته اي ايران با پيشرفت هايي همراه بوده است . وي جامعه بين المللي را پيش از اتخاذ تصميماتي به صبردعوت كرد.

- اعضاي مجلس سناي آمريكا عصر روزگذشته پشت درهاي بسته به بحث و تبادل نظر درمورد جنگ عراق پرداختند.

- ارتش آمريكا اعلام كرد يك فروند بالگرد اين ارتش درمنطق كشميرهدف حمله قرارگرفت.

- جك استرا وزير امورخارجه انگليس بعيد دانست كه نظام كنوني درايران باتوجه به شرايط كنوني تغييريابد.

- يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان امروزبه آمريكا سفر مي كند.

- كشورهاي امارات ، مصر، بحرين ، قطر و همچنين سرزمين هاي اشغالي فلسطين فردا را عيد فطر اعلام كردند.

- كشورهاي هلند و روسيه انزواي كامل بين المللي ايران را رد كردند.

- روسيه ازدولت سوريه خواست تا نسبت به تصميمات سازمان ملل متحد فرمانبردارباشد.

- رابرت زوليك مقام دوم وزارت امورخارجه آمريكا به زودي به سودان سفر مي كند.

- پس ازبه شهادت رسيدن دو تن از فرماندهان محلي گردان هاي الاقصي و گردان هاي قسام، دربيانيه اي گردان هاي الاقصي براي پاسخ دادن به اين عمليات آماده باش كامل اعلام كرد.

- انفجاردرخطوط انتقال گازدرجنوب پاكستان.