ظرفیت های مردمی در پیشگیری از مواد مخدر به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر یکشنبه در با رسانه های استان با اشاره به برگزاری جلسات مختلف کارگروه مبارزه با مواد مخدر، گفت: تا زمانیکه عزم جدی و همگانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته باشد، شاهد افزایش آمار آسیبهای مربوط به اعتیاد در جامعه خواهیم بود.

وی با بیان این که سالانه بیش از 15 هزار میلیارد تومان هزینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد در کشور می شود، افزود: صدا و سیما، رسانه ها، فضای مجازی و حتی شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی آسیبها و خطرات مواد مخدر نقش مهمی دارند.

وی بیان کرد: اعتقاد دارم وقتی جوانی بر اثر بی مبالاتی و یا در اثر عدم نظارت دقیق والدین به دام مواد مخدر گرفتار می شود، نباید دیگران را مقصر شماره یک قلمداد کرد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: همه همکاران ما در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان با همکاری سایر دستگاههای متولی در تلاش برای مقابله و پیشگیری مواد مخدر هستند اما همچنان شاهد افزایش تعداد معتادین و مصرف کنندگان هستیم که نشاندهنده این است که باید از ظرفیتهای مردمی بخصوص در حوزه پیشگیری بیشتر بهره مند شویم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یادآور شد: ما در کشوری زندگی می کنیم که به دلیل هم مرز بودن با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان یعنی افغانستان، در خطر بیشترین آسیب در این حوزه قرار داریم و هر ساله هزینه های هنگفتی صرف مبارزه با این پدیده شوم در کشور می شود.