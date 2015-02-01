نمایشگاه «عکس ها سخن می گویند» در سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری استان کردستان در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: در این نمایشگاه تعداد ۴۰ اثر از آثار بهزاد نعمتی عکاس توانمند کردستانی به معرض نمایش علاقمندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به توانایی های هنری هنرمندان استان کردستان عنوان کرد: در راستای معرفی و ایجاد بستر های لازم برای ارائه آثار هنرمندان در راستای سیاست های محوری حوزه هنری از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۸ بهمن در محل گالری سوره سنندج در دو نوبت صبح و بعد ازظهر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ الی ۲۰ شب این نمایشگاه دایر است.

وی ضمن دعوت از تمامی علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه اظهارداشت: حمایت از هنرمندان در عرصه های مختلف از برنامه های پیش بینی شده در حوزه هنری استان کردستان است و ان شاالله این روال در سال های آتی نیز ادامه خواهد یافت.

بهزاد نعمتی متولد ۱۳۵۶ کارشناس امور تربیتی و دبیر آموزش وپرورش دیواندره است، او هنر عکاسی را از سال ۱۳۸۶ زیر نظر استاد جمشید فرجوند فردا شروع کرده وهم اکنون عضو انجمن عکاسان ایران نیز است.

این هنرمند کردستانی که در زمینه عکاسی مستند اجتماعی فعالیت می کند دارای سوابق ارزشمندی از جمله برگزاری بیش از ۱۰ نمایشگاه انفرادی وگروهی، کسب رتبه سوم در جشنواره سراسری عکس رشد، کسب رتبه اول در جشنواره استانی فرهنگیان، کسب رتبه دوم در جشنواره استانی فرهنگیان، کسب رتبه دوم در جشنواره استانی بسیج و راهیابی به بخش کشوری، کسب رتبه چهارم در جشنواره سراسری عکس پرچم و عنوان عکس برگزیده در جشنواره دامپزشکی کشور است.

از دیگر سوابق کاری و افتخارات کسب شده توسط این هنرمند کردستانی می توان به عکس برگزیده در جشنواره سراسری عکس زمان در سال های ۹۱ و ۹۲، عکس برگزیده در جشنواره دوسالانه فرش دست باف سال ۹۲، عکس برگزیده در جشنواره تیبا در زندگی شهری در سال ۱۳۹۲ واثر برگزیده در جشنواره عکس شه باوفا سال ۹۳ اشاره کرد.

این هنرمند کردستانی علاوه بر عکاسی در زمینه فیلم سازی نیز فعالیت می کند که فیلم «دنیای آرام» از اثار این هنرمند محسوب می شود.