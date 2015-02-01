جشنواره آموزشی تشکل های دانشجویی استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عباسی نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل های سیاسی اسلامی استان کرمانشاه گفت: در این جشنواره که با حضور 100 نفر از اعضای شورای مرکزی و فعالین تشکل های سیاسی دانشجویی استان کرمانشاه به میزبانی واحد کرمانشاه برگزار شد، فعالین تشکل ها ضمن گذراندن کارگاه های آموزشی مدیریت کار گروهی، مدیریت استراتژیک، برقراری ارتباط موثر و مبانی علم سیاست در برنامه های فرهنگی و هنری، ورزشی از جمله بازدید از آثار باستانی استان و کنسرت کامکارها حضور یافتند.

وی افزود: این جشنواره مورد استقبال بسیار زیاد فعالین دانشجویی استان قرار گرفت و دور بعد این جشنواره آموزشی نیز در اسفند ماه برگزار می گردد.