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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

جشنواره آموزشی تشکل های دانشجویی استان کرمانشاه برگزار شد

جشنواره آموزشی تشکل های دانشجویی استان کرمانشاه برگزار شد

نخسین جشنواره سراسری آموزشی تشکیلاتی تشکل های دانشجویی استان کرمانشاه به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عباسی نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل های سیاسی اسلامی استان کرمانشاه گفت: در این جشنواره که با حضور 100 نفر از اعضای شورای مرکزی و فعالین تشکل های سیاسی دانشجویی استان کرمانشاه به میزبانی واحد کرمانشاه برگزار شد، فعالین تشکل ها ضمن گذراندن کارگاه های آموزشی مدیریت کار گروهی، مدیریت استراتژیک، برقراری ارتباط موثر و مبانی علم سیاست در برنامه های فرهنگی و هنری، ورزشی از جمله بازدید از آثار باستانی استان و کنسرت کامکارها حضور یافتند.

وی افزود: این جشنواره مورد استقبال بسیار زیاد فعالین دانشجویی استان قرار گرفت و دور بعد این جشنواره آموزشی نیز در اسفند ماه برگزار می گردد.

کد مطلب 2481677

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