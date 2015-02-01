۱۳ نماد ویژه دهه فجر در سطح شهر تبریز نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر امجدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از نصب سیزده کار حجمی به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر در سطح شهر خبر داده و افزود: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز به مناسبت ایام الله دهه فجر اقدامات متعددی را به منظور فضاسازی و ایجاد شور و شعور انقلابی در سطح شهر در دست اجرا دارد که از چند روز اخیر در سطح شهر اجرا شده و یا در حال اجرا است.

وی ادامه داد: به این مناسبت نمادهای انقلابی متعددی را به منظور فضاسازی و ایجاد شور و شعور انقلابی در سطح شهر نصب کرده ایم که تمامی آن ها برای اولین بار در سطح شهر اجرا شده اند و مجدد کاری در طراحی آنها صورت نگرفته است.

امجدی از برگزاری جلسات کارشناسی برای انتخاب این آثار طی ماه های اخیر خبر داد و افزود: طبق فراخوانی که توسط سازمان زیباسازی تبریز برای المان های دهه فجر داده شده بود نزدیک به ۱۰۰ طرح به دبیرخانه سازمان ارسال شده بود که با تصویب کمیته داوری ۱۳ طرح برتر که شاخص های مورد نظر داوران را داشتند انتخاب شده و هم اکنون شاهد نصب این آثار حجمی در سطح شهر هستیم.

وی از اجرای طرح های مختلف زیباسازی به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر در سطح شهر خبر داده و گفت: این اقدامات طی روزهای آتی اجرا و به نمایش گذاشته خواهند شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی ادامه داد: بنا به دستور شهردار تبریز در دهه فجر امسال، کلیه پل های سطح شهر با چراغ های فانوسی منور خواهند شد که پیرو این دستور عملیات روشنایی پل آبرسان و پل خطیب تکمیل شده است و طی روزهای آتی این چراغ ها در سایر پل های سطح شهر نیز نصب خواهند شد.

امجدی در مورد ویژگی های این سیستم روشنایی گفت: این چراغ ها سبب روشن تر شدن فضای روی پل های ماشین رو در شب گشته و به گونه ای متنوع تر و زیباتر از روشنایی نورهای رایج، چهره جذابی به پل ها خواهد بخشید.