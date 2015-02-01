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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

جبارزاده:

انقلاب اسلامی ایران نتیجه پیوند ملت با ولایت فقیه است

انقلاب اسلامی ایران نتیجه پیوند ملت با ولایت فقیه است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: انقلاب اسلامی ایران نتیجه پیوند ملت با ولایت فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر یکشنبه در همایش تجدید میثاق امت با آرمان های انقلاب اسلامی که به مناسبت دهه فجر و سالروز ورود امام خمینی(ره) به ایران، همزمان با سراسر کشور در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد، اظهار داشت: ماه بهمن، یادآور ایام خجسته انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۵۷ است.

وی با بیان اینکه طلیعه این ایام، یادآور خاطره شیرین بازگشت امام خمینی(ره) از تبعید است، ادامه داد: امام خمینی(ره) با تلاش های چند ساله خود و ارتباط با مردم، عزت، آزادگی، استقلال و اسلام ناب محمدی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

جبارزاده با اشاره به واقعه تاریخی ۱۲ بهمن در سال ۵۷ تصریح کرد: ۱۲ بهمن سال ۵۷، یک استقبال ساده و جشن معمولی نبود بلکه مردم می خواستند برای به ثمر رسیدن قطعی انقلاب اسلامی اصرار ورزند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود، انقلاب اسلامی ایران را نتیجه پیوند مردم با ولایت فقیه و روحانیت خواند و اظهار داشت: ادامه انقلاب و پیشرفت کشور در همه عرصه ها در گرو حفظ این همبستگی و پیوند ارزشمند است.

جبارزاده در بخش پایانی سخنان خود نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان آمریکا و اروپا را اقدامی بسیار حکیمانه خواند و گفت: خطه آذربایجان و مردم فهیم و ولایتمدار آن نقش مهمی در ایجاد و تداوم انقلاب اسلامی داشته است.

کد مطلب 2481719

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