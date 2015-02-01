دهه فجر محور حق طلبی ملت ایران در برابر کفر، شرک واستکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر یکشنبه در شورای اداری نهاوند و آغاز برنامه های دهه فجر شهرستان نهاوند در مسجد صاحب الزمان(عج) اظهار داشت: هرملتی که دنبال عزت و سربلندی باشد مستکبران با آن دشمن خواهد شد که نمونه آن را در ۳۶ سال گذشته نسبت به ملت بزرگ ایران به وضوح شاهد بوده ایم.

حجت الاسلام مغیثی با بیان اینکه دهه فجر فرصت خوبی برای بیان رشادت‌های صورت گرفته توسط شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی به نسل جوان است، گفت: شهدای انقلاب اسلامی با نثار خون خود عزم راسخ خویش را برای دفاع از ایران اسلامی درمواجهه با دنیای کفر و استکبار نشان دادند و امروز همه باید راه روشن آنها را ادامه دهیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که در دنیا ۳۶ سال با اقتدار حرکت کرد و دوام آورد و اکنون دهه فجر فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر مردم با خدمات و فلسفه انقلاب اسلامی است که باید از این فرصت نهایت بهره را ببریم.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک پدیده ساده تاریخی نیست بلکه یک تحول اسلامی و یک انقلاب شکوهمند برای تغییرات و تحولات جدی ملی و فراملی است و انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب الهی برای تحول در نظام جهانی و ایجاد یک تمدن نوین اسلامی در ایران، سرزمین‌های اسلامی و جهان است.

۱۰۰۰ برنامه در ایام دهه فجر در نهاوند اجرا می شود

فرماندار شهرستان نهاوند نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: در ایام دهه فجر امسال هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی در شهرستان نهاوند برگزار می شود.

امامعلی عبدالملکی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با آمدنش همه محاسبات دنیای غرب را برهم زد و با طلوع مجدد اسلام بیداری اسلامی، عدالت اجتماعی و حرکت های دینی آغاز و زمینه شکست اندیشه های سلطه طلبانه غرب فراهم شد.

عبدالملکی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران همه اندیشه ها و عملیات سلطه جویانه جهان غرب را از بین می برد به همین دلیل استکبار دست به توهین به مقدسات و پیامبر خاتم (ص) می زند و توهین به پیامبر اسلام بیانگر اوج ضعف جهان سلطه و قرار گرفتن در سراشیبی سقوط است.

وی افزود: دهه فجر امسال افزون بر هزار عنوان برنامه متنوع در بخشهای مختلف شهری، روستایی و عشایری این شهرستان به اجرا در می آید و ویژه برنامه های گرامیداشت دهه فجر امسال در شهرستان نهاوند پربار تر از گذشته بوده و بصورت با شکوهی در نقاط مختلف به نمایش گذاشته می شود.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: برگزاري كارگاه هاي آموزشي با موضوعات اجتماعي با حضور كارشناسان مذهبی و روحانیون، اجراي موسيقي سنتي، برگزاري آئين غبارروبي گلزار شهدا، مسابقات ورزشی محفل انس با قرآن، گردهمايي هنرمندان و بيان خاطرات انقلاب، همايش سبك زندگي ايراني اسلامي ويژه دانش آموزان و مسابقه كتابخاني از برنامه هاي شاخص ستاد دهه مبارك فجر شهرستان نهاوند خواهد بود.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: سفر استاندار همدان و مديران كل دستگاه هاي اجرايي همراه با افتتاح و بهره برداري از ۵۲ پروژه هاي عمراني با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، کلنگ زنی ۱۹ پروژه با اعتبار شش میلیارد تومان و برپايي نمايشگاه كتاب در مراكز آموزشي، مساجد، حسينيه ها، مدارس و پايگاه هاي مقاومت بسيج، كانون هاي فرهنگي، ادارات و نهادهاي دولتي در اين ايام اجرا خواهد شد.