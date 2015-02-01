عمر رژیم صهیونیستی تمام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی اصغر شهیدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نمادین ورود امام خمینی(ره) در فرودگاه بین الملی لامرد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا اظهار داشت: باوجود همه دسیسه ها و توطئه های دشمن برای نابودی انقلاب که از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون وجود داشته، توطئه های غرب بی نتیجه مانده و با شکست مواجه شده است و این از وعده های امام عصر(عج) است.

امام جمعه لامرد یادآور شد: با همه حمایت های رژیم صهیونیستی از سوی غرب اما هم اکنون چیزی جز ذلت برای اسراییل نمانده و عمر آن تمام شده است.

وی در ادامه با مقاسیه اوضاع مردم در قبل و بعد انقلاب تصریح کرد: اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و نظامی مردم ایران نسبت به قبل از انقلاب از هر جهت با توسعه و پیشرفت همراه بوده و این از برکات انقلاب و اسلام است و نتیجه تلاش شبانه روزی جوانان در حفظ و حراست از ایران است.

حجت الاسلام شهیدی در پایان سخنان خود خطاب به مسئولان تاکید کرد: مهمترین هدف شما خدمت به مردم باشد و مبادا لحظه ای از هدف خود فاصله بگیرید تا بتوانیم این انقلاب را به دست امام عصر(عج) بسپاریم.

زنگ انقلاب همزمان با ورود تاریخی امام خمینی(ره) در تمامی مدارس شهرستان نواخته شد.