صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت اولین روز از دهه مبارکه فجر ظهر شنبه جمعی از کارکنان نیروهای مسلح و مدیران دستگاههای اجرایی استان با نماینده مقام معظم رهبری در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی وبازگشت تاریخی امام راحل به کشوراظهارداشت: انقلاب اسلامی انفجاری بزرگ در بستر تاریخ این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کرد وتوانست در داخل کشور بنیاد حکومتی ظالم را برچیده وحکومتی دینی را جایگزین آن کند.

حجت الاسلام باریک بین تصریح کرد: با طلوع فجر، کشور به سوی تعالی حرکت کرد و مردم توانستند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

امام جمعه موقت قزوین خاطرنشان کرد: اصول انقلاب اسلامی نعمتی است که خداوند به ما عطا کرده و باید شکر گزار آن باشیم.

سپس حجت الاسلام قابل مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در رابطه با برنامه های دهه فجر در استان بیان کرد: با هماهنگی که بین تمامی نیروهای مسلح وهمچنین مدیران دستگاههای اجرایی استان صورت گرفته امسال در استان پنج هزار برنامه متنوع گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت: انقلاب اسلامی انقلابی جامع وهمه جانبه بود که تمام تاریکی ها و سیاهی های حکومت استبدای و استثمار و دارای انحطاط فرهنگی بود را از بین برد.

در ابتدای این دیدار امیر شهری فرمانده لشگر ۱۶ زرهی استان هم به ایام دهه مبارکه فجر اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح امروز در سراسر دنیا با اقتدار و قدرت از ولایت و آرمانهای والای شهدا و این نظام بر آمده از خون شهدا ایستاده و هر گونه تهدیدی از جانب دشمنان را با پاسخ کوبنده ای جواب خواهد داد.

سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان نیز اظهارداشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی زمینه رشد و بالندگی جوانان ایران اسلامی در تمامی عرصه ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: مردم آگاه و هوشیار و با بصیرت در تمامی صحنه ها و صیانت از اصول انقلاب اسلامی و ارزشهای اسلامی همچنان ایستاده و در صحنه هستند.

سردار میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان هم در این دیدار گفت: ایران سرافراز در این سه دهه پیشرفت های فراوانی هم از نظر علمی وآبادانی وعمرانی داشته که باید شکر گزار باشیم.

وی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح از قدرت بالایی برخوردار بوده و این برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) است.

آیت الله باریک بین نیز در پایان این دیدارضمن تبریک این ایام فرخنده خدمت تمامی نیروهای مسلح استان ومدیران دستگاههای اجرایی استان گفت: امروز انقلاب اسلامی ما از مرزهای کشورمان فراتر رفته از این رو دنیا از انقلاب اسلامی ما هراس داشته چرا که این انقلاب می خواهد اسلام را در دنیا معرفی کند.