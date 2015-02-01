فیلم های دیده نشده از انقلاب ایران (۱)

مجله مهر: آرشیو ملی صوتی-تصویری فرانسه از سال ۲۰۰۶ وبسایتی را راه انداخته است که در آن بخش قابل توجهی از برنامههای رادیو و تلویزیون فرانسه (نزدیک ۲۰۰هزار ویدیو و ۲۰ هزار ساعت برنامه) را آرشیو کرده است.
وبلاگ کتابخوان در این مورد می نویسد: این وبسایت گنجینه جالب توجهی از گزارشهای خبری دربارهی ایران دارد. (بیش از ۸۶۰ ویدیو). بخصوص از دوران انقلاب اسلامی که فرانسه بخاطر نزدیکیاش به ایران در زمان پهلوی و بعد هم اقامت رهبر انقلاب در این کشور، آن را از نزدیک دنبال میکرد. اما دربارهی دوران جنگ و اتفاقات تاریخی دیگر نیز گزارشهای زیادی وجود دارد.
اینا (آرشیو ملی صوتی-تصویری فرانسه) بخشی از ویدیوهای مربوط به انقلاب اسلامی و سرنوشت محمد رضا پهلوی را جمعآوری کرده است که بسیاری از آنان را کمتر کسی تا کنون دیده است، بخصوص ویدیوهایی که از داخل ایران ضبط شده است و توسط گزارشگران تلویزیون اصلی فرانسه به پاریس فرستاده شده است.
متاسفانه زیرنویس فارسی این فیلم ها وجود ندارد. در نتیجه یا باید زبان فرانسه بدانید، یا اینکه سعی کنید فقط از دیدن این تصاویر کمدیدهشده لذت ببرید.
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