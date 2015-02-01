به گزارش خبرنگار مهر، اسامي پذيرفته شده نهايي در رشتههاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته فوريتهاي پزشكي (كدرشتهمحلهاي 1269 تا 1294 مربوط به كد رشته امتحاني 114) دانشگاههاي علوم پزشكي و كارشناسي ناپيوسته علوم انتظامي (كدرشتهمحل 4784 مربوط به رشته امتحاني 516) دانشگاه علوم انتظامي امين در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1393 اعلام شده است.
پذيرفته شدگان نهايي باید در يكي از روزهاي سه شنبه 14 تا چهارشنبه 15 بهمن ماه 93 با همراه داشتن مدارك اعلام شده براي ثبتنام به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه کنند.
كليه پذيرفتهشدگان لازم است قبل از حضور در دانشگاه محل قبولي خود، براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد زمان و مكان ثبتنام به پايگاه اطلاعرساني اينترنتي دانشگاه محل قبولي مراجعه کنند. عدم مراجعه براي ثبتنام در تاريخ مقرر به منزله انصراف از رشته مربوط تلقي مي شود.
پذيرفتگان رشتههاي تحصيلي مذكور، خواه در موسسه آموزش عالي ذيربط ثبتنام کنند و يا نکنند حتي با دادن انصراف قطعي از تحصيل مجاز به ثبتنام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسيناپيوسته سال 94 نیستند.
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