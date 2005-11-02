پنجشنبه عيد سعيد فطر در عربستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" عربستان سعودي پنجشنبه 3 نوامبر 2005 مصادف با اول شوال سال 1426 عيد سعيد فطر خواهد بود .

در كشورهاي عربستان سعودي، مصر، بحرين، قطر، امارات، اردن، يمن، فلسطين، مغرب، تونس، كويت، سودان و الجزاير پنجشنبه عيد سعيد فطر است.

مركز علوم و فضاي ليبي اعلام كرد: روز چهارشنبه 2 نوامبر مصادف با 11 آبان ماه اول ماه شوال و عيد سعيد فطر است.

خبرگزاري اسلامي (اباء) سه شنبه 29 رمضان به نقل از شبكه خبري CNN اعلام كرد: هلال ماه شوال درساعت 24 : 3 صبح به وقت ليبي يعني قبل از طلوع خورشيد و فجر به طور واضح و دقيق قابل رؤيت است.

محمد حسين فضل الله مرجع شيعه لبنان اظهار داشت: روز پنجشنبه 3 نوامبر اول شوال و مصادف با عيد سعيد فطر در لبنان است.