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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۴۲

بدليل عدم رؤيت هلال ماه شوال در روز سه شنبه؛

پنجشنبه عيد سعيد فطر در عربستان اعلام شد

عليرغم اينكه عربستان پيش از اين چهارشنبه را روز عيد اعلام كرده بود، با توجه به عدم رؤيت هلال ماه شوال در اكثر كشورهاي عربي و اسلامي در روز سه شنبه 29 رمضان، پنجشنبه عيد سعيد فطر در عربستان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" عربستان سعودي پنجشنبه 3 نوامبر 2005 مصادف با اول شوال سال 1426 عيد سعيد فطر خواهد بود .

در كشورهاي عربستان سعودي، مصر، بحرين، قطر، امارات، اردن، يمن، فلسطين، مغرب، تونس، كويت، سودان و الجزاير پنجشنبه عيد سعيد فطر است.

مركز علوم و فضاي ليبي اعلام كرد: روز چهارشنبه 2 نوامبر مصادف با 11 آبان ماه اول ماه شوال و عيد سعيد فطر است.

خبرگزاري اسلامي (اباء) سه شنبه 29 رمضان به نقل از شبكه خبري CNN اعلام كرد: هلال ماه شوال درساعت 24 : 3 صبح به وقت ليبي يعني قبل از طلوع خورشيد و فجر به طور واضح و دقيق قابل رؤيت است.

محمد حسين فضل الله مرجع شيعه لبنان اظهار داشت: روز پنجشنبه 3 نوامبر اول شوال و مصادف با عيد سعيد فطر در لبنان است.

کد مطلب 248179

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