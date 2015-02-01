احداث پارک بانوان گرگان ۱۸ میلیارد ریال هزینه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی بعد از ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه پروژه های متمرکز دهه فجر، افزود: کلنگ پارک بانوان در بهمن سال ۸۸ به زمین خورد و در سه فاز با حضور هشت پیمانکار در این مدت، امسال به بهره برداری رسید.

وی در توضیح فضاهای این پارک، گفت: پارک بانوان با مساحت ۲۰ هزار متر مربع و با تدوین فضای سبز و تفریحی برای حضور بانوان فراهم شده است.

این مسئول شهری به فضای بازی کودکان در این پارک اشاره کرد و گفت: مکانی برای تفریح کودکان به جهت آسایش خاطر مادران مهیا شده تا آنها به راحتی به تفریح و ورزش خود بپردازند.

وی از اختصاص فضایی به مساحت ۹۰۰ متر مربع برای انجام هر نوع ورزش بانوان با پوشش راحت خبر داد و گفت: اطراف این مکان برای آسودگی خاطر بانوان کاملا پوشیده شده است.

احمدی ساخت رختکن، سرویس بهداشتی و نصب دوش حمام را از دیگر امکانات این پارک دانست و تصریح کرد: کافی شاپی در این پارک برای جمع دوستانه بانوان هم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این نکته که این پارک با هدف ارتقا سطح نشاط و روحیه شهروندان مهیا شده، گفت: پیست دوچرخه سواری هم برای تمرین کودکان و بانوان در این پارک پیش بینی شده است.

پارک مشاهیر در مجاور پارک بانوان، سال ۹۴ ساخته می شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری گرگان از ساخت پارک مشاهیر در ادامه پارک بانوان خبر داد و اظهار کرد: این پارک که به نوعی این پارک می تواند مکملی برای پارک بانوان باشد در سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید.

محسن احمدی با بیان این مطلب که تسریع در روند ساخت پارک بانوان به دلیل تاکید اعضای شورا و شهرداری بوده، گفت: مجموعه شهرداری گرگان با تمام توان خود برای به بهره برداری رساندن این پارک در موعد مقرر تلاش کرد که خوشبختانه به نتیجه مورد نظر هم رسید.

عکاس: ابوطالب ندری