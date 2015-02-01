زوج سریالی در اثری از تورگنیف روسی به صحنه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این روزها نمایش «یک ماه در حومه شهر» نوشته ایوان تورگنیف نویسنده شهیر روسی در کمپانی «کلاسیک استیج» نیویورک روی صحنه رفته است که در آن 3 بازیگر شناخته شده در عرصه سینما و تلویزیون به ایفای نقش می‌پردازند.



پیتر دینکلیج ایفاگر نقش «تیریون لنیستر» در مجموعه تلویزیونی پر طرفدار «بازی تاج و تخت» از شبکه اچ پی او، در نمایش «یک ماه در حومه شهر» به کارگردانی اریکا اشمیت روی صحنه رفته است. وی در این نمایش در کنار تیلور شیلینگ بازیگر مجموعه «نارنجی سیاه جدیدی است» به عنوان یک زوج سریالی چهره و شناخته شده، به ایفای نقش می‌پردازد.



آنتونی ادواردز نیز که از بازیگران با سابقه سینمای آمریکا است و در فیلم‌هایی همچون «تاپ گان» و «زودیاک» به ایفای نقش پرداخته، در نمایش «یک ماه در حومه شهر» به همراه دینکلیج و شیلینگ روی صحنه رفته است.

صحنه‌ای از اجرای نمایش «یک ماه در حومه شهر»

نمایشنامه کمدی «یک ماه در حومه شهر» در سال 1840 و در روسیه روایت می‌شود و به زندگی زن جوان 29 ساله‌ای به نام ناتالیا (با بازی شیلینگ) و شوهر ملاک پیرش (با بازی ادواردز) و دوست او (با بازی دینکلیج) می‌پردازد و نگاهی روانکاوانه به اتفاقاتی که حول زندگی این افراد رخ می‌دهد، دارد.



نمایش «یک ماه در حومه شهر» تا 22 ماه فوریه به اجرای خود ادامه می‌دهد. پیتر اپل، یان اتریج، مایک فیست، الیزابت فرانز، جیمز جوزف اونیل، الیزابت رامس، توماس جی رایان، آنابلا سیورا، فرانک ون پوتن و مگان وست دیگر بازیگران این اثر نمایشی هستند.