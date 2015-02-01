ایران مقتدرترین کشور منطقه/ کارهای بزرگی در لرستان صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ما سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهیم مگر اینکه خود آن ملت اراده کند و سرنوشت خود را تغییر دهد، اظهار داشت: پیشرفت و توسعه استان و کشور نیز تنها با اراده همه مردم و مسئولان محقق می شود.

وی با بیان اینکه امروز ۳۶ سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد، تصریح کرد: کارهای ارزشمند و برجسته ای با پیروزی انقلاب اسلامی در کشور انجام شده است.

ایران تبدیل به یک الگو در دنیا شده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مردم ایران با وحدت و تبعیت از امام(ره) توانستند حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را از بین برده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را جایگزین آن کنند، گفت: نظام جمهوری اسلامی مدل حکومتی است که ولایت در راس بوده و مردم در آن نقش آفرینی می کنند و همه چیز را از آن خود می دانند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران مدل حکومتی است که در آن مردم با رهبری و رهبری با مردم هستند، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی مدل حکومتی است که در آن دین و ارزش های دینی حاکم بوده و سیاست های صحیح دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه ایران حقیقتا تبدیل به یک الگو در دنیا شده است، افزود: حتی کارهای درستی که در دولت های غربی انجام می شود و سیاست های صحیح دولت های غربی از انقلاب اسلامی ایران گرفته شده است.

ملت ایران 36 سال پای استقلال خود ایستاده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در حالی شکل گرفت که دنیا به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده و دو ابرقدرت در دنیا عرض اندام می کردند و دین ستیزی رواج داشت، اظهار داشت: در یک فضای دین ستیزی در دنیا انقلابی به نام اسلام و دین شکل گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مهمترین خواسته مردم در آن دوران استقلال بوده است، تصریح کرد: ۳۶ سال است که ملت ایران پای استقلال خود ایستاده است درحالیکه در هیچ جای دنیا به اندازه ایران مردم در تعیین سرنوشت خود دخیل نیستند.

وی با تاکید بر اینکه امروز در ایران هیچ سلطه گری در سرنوشت مردم دخالت ندارد، افزود: به خاظر همین استقلال توانسته ایم امروز به همه سلطه گر های دنیا "نه" بگوییم.

غربی ها توهین را به نام آزادی بیان مطرح می کنند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه امروز همه در کشور آزادانه انتقاد می کنند و روزنامه ها نیز می نویسند، گفت: این در حالی است که در کشورهای اروپایی مدعی آزادی هیچ کس نمی تواند اینگونه آزادانه انتقاد کند و بنویسد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در کشورهای اروپایی هیچکس حق انتقاد از دولت ها را ندارد در حالیکه در ایران اسلامی همه آزادانه انتقاد می کنند، تصریح کرد: هنر غربی ها توهین و اهانت بوده و توهین را به نام آزادی بیان مطرح می کنند ولی اجازه نمی دهند هیچکس انتقاد کند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران توانست با تثبیت و استحکام پایه های نظام و تلاش و کوشش در راستای عمران و آبادانی، عدالت و پیشرفت گام های بلندی بردارد، افزود: ۳۶ سال کشورهای سلطه گر شرق و غرب و کشورهای سر سپرده حوزه خلیج فارس تلاش کردند ایران را نا امن کنن اما هیچ نقطه ناامنی در ایران ایجاد نشد و نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه بعضی کشورهای مرتجع عرب حمایت کردند، سلاح دادند و آموزش دادند تا ایران را نا امن کنند، اظهار داشت: امروز این بلا دامن گیر خودشان شده است.

راه صحیح لرستان به سمت پیشرفت و آبادانی

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کارهای بسیار بزرگی در استان صورت گرفته است، تصریح کرد: استاندار لرستان از روزی که آمده اند با توجه به روحیه ای که دارند به دنبال عمران و آبادانی استان بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه استاندار تلاش زیادی می کند تا سرمایه گذار به استان بیاید و گره ای از مشکلات باز شود، افزود: استاندار لرستان خوشبختانه شبانه روز با جهت و راه صحیح حرکت می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در استانی که هیچ رغبتی برای سرمایه گذاری خارجی نبوده امروز می بینیم که سرمایه گذاران رغبت نشان می دهند، اظهار داشت: امروز سرمایه گذران نسبت به لرستان نگاه مثبت دارند و این کار بزرگی است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه باید حمایت شود از این اقدامات و نباید حاشیه سازی صورت گیرد که جهت کار عوض شود و انسجام موجود از بین برود، تصریح کرد: نباید کاری شود که بدگمانی به وجود بیاید.

وی ادامه داد: همه ما وضعیت دولت و کشور را از نظر اقتصادی می دانیم اما با این حال حرکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های عمران و آبادانی استان لرستان متوقف نشده است.

ایران مقتدر ترین کشور منطقه است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران توانست با تدابیر رهبر فرزانه انقلاب از همه چالش ها و تهدید ها به سلامت عبور و آنها را تبدیل به فرصت کند، گفت: امروز ایران تبدیل به مقتدرترین کشور در منطقه شده و نقش آفرینی می کند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه تحریم های اقتصادی نتوانست کاری از پیش ببرد، تصریح کرد: امروز نیز ما خیلی دلبسته به مذاکرات هسته ای نیستیم و باز شدن گره های اقتصادی را به مذاکرات وابسته نمی بینیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران مسیر خود را انتخاب کرده اند و دولت نیز مسیر خود را دارد، افزود: کاهش قیمت نفت نیز با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب و اقدامات دولت تبدیل به فرصت خواهد شد.

کاهش قیمت نفت با ایده اقتصاد مقاومتی تبدیل به فرصت می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت ما را وادار به این کرد که به ایده ارزشمند رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی توجه ویژه کنیم، اظهار داشت: مردم ما اگر می خواستند به آمریکا چشم بگویند ۳۶ سال قبل می گفتند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز ایران قدرت بزرگ منطقه به شمار می رود، تصریح کرد: رئیس جمهور عراق در صحبت های خود به اروپایی ها اذعان کرده بود که بدون ایران نمی توان با داعش مبارزه کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی ابهت استکبار را از بین برد و با سربلندی از ملت های مظلوم و آزاده حمایت می کند، افزود: در کشورهای مختلف منطقه تا سالهای قبل دیکتاتوری حاکم بود اما امروز همه آنها از بین رفته اند و این به برکت انقلاب اسلامی ایران بود.

نقش بی بدیل مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب توطئه ها را خنثی کرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در طول این ۳۶ سال توطئه های دشمنان یکی پس از دیگری خنثی شد، ادامه داد: این در حالی بود که دشمنان هرچه از دستشان برآمد از جمله ترور دانشمندان هسته ای، سرنگونی هواپیمای مسافربری، ترور مردم توسط منافقین و ... را انجام دادند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه نقش بی بدیل مردم ایران و تدبیر رهبر فرزانه انقلاب توطئه های دشمنان را خنثی کرد، تصریح کرد: ایران امروز روی قله های اقتدار و پیشرفت قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت های علمی صورت گرفته در کشور در حوزه های مختلف گفت: در بازدید رهبر فرزانه انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای صنعت نانو، سرور و رضایتمندی از چهره رهبر معظم انقلاب مشخص بود.

توجه به ارزش ها از برجستگی انقلاب اسلامی ایران است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه همه دشمنان به شکلی دارند یک حصار علمی، تکنولوژی و اقتصادی برای ایران درست می کنند اما ایران اسلامی به همه کشورهای پیشرفته رو دست زده است، افزود: در کنار همه این مسائل توجه به ارزش ها از دیگر برجستگی های انقلاب است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه همه دستآوردهای انقلاب در سایه ارزش ها محقق شد، تصریح کرد: پیشرفت های به دست آمده در سایه اهتمام به ارزش ها برای ما مهم و ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه ماجرای ۹ دی نیز به خاطر حساسیت مردم نسبت به ارزش ها اتفاق افتاد، اظهار داشت: دست آوردهایی که با پایبندی به ارزش ها به دست آید قیمت داشته و ارزشمند است.