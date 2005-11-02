ضرغامي امروز در مقابل لانه جاسوسي سخنراني مي كند

داوود گودرزي معاون فرهنگي بسيج دانشجويي استان تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين خبر گفت : برنامه ويژه يوم الله 13 آبان رسما از ساعت 10 صبح امروز با حضور پرشور دانش آموزان و دانشجويان آغاز خواهد شد.

وي ديگر برنامه هاي اين مراسم را اجراي سرود دانش آموزي، قرائت بيانيه دانش آموزان و دانشجويان و همچنين قرائت قطعنامه يوم الله 13 آبان عنوان كرد.

گفتني است؛ ضرغامي از جمله دانشجويان پيرو خط امام بود كه در آبان 1358 لانه جاسوسي آمريكا را تسخير كرده و به تعبير حضرت امام انقلاب دوم را رقم زدند.