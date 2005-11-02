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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۹:۲۰

معاون فرهنگي بسيج دانشجويي استان تهران در گفت و گو با "مهر"خبر داد:

ضرغامي امروز در مقابل لانه جاسوسي سخنراني مي كند

ضرغامي امروز در مقابل لانه جاسوسي سخنراني مي كند

عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما امروز در مراسم ويژه يوم الله 13 آبان در مقابل لانه جاسوسي سابق آمريكا سخنراني مي كند.

داوود گودرزي معاون فرهنگي بسيج دانشجويي استان تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين خبر گفت : برنامه ويژه يوم الله 13 آبان رسما از ساعت 10 صبح امروز با حضور پرشور دانش آموزان و دانشجويان آغاز خواهد شد.

وي ديگر برنامه هاي اين مراسم را اجراي سرود دانش آموزي، قرائت بيانيه دانش آموزان و دانشجويان و همچنين قرائت قطعنامه يوم الله 13 آبان عنوان كرد. 

گفتني است؛ ضرغامي از جمله دانشجويان پيرو خط امام بود كه در آبان 1358 لانه جاسوسي آمريكا را تسخير كرده و به تعبير حضرت امام انقلاب دوم را رقم زدند.

کد مطلب 248185

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