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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

پرداخت هزینه به بازدید کنندگان از باغ موزه دفاع مقدس

پرداخت هزینه به بازدید کنندگان از باغ موزه دفاع مقدس

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به فروش بلیط بازدید از باغ موزه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات فرهنگی موجود؛ باید برای بازدید از آن هزینه هم به مردم پرداخت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی ادامه داد: هر چند چنین هدفی در راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس بود ولی امروز برای بازدید از بازدید کنندگان و حتی جانبازان و خانواده های شهدا چرا باید پول دریافت کنیم. باید به مردم هم هزینه پرداخت کنیم تا بیایند و با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند. این در حالی است که سالیانه هزینه قابل توجهی را برای بازدید مردم از مناطق عملیاتی و آشنا شدن آنها با فضای جبهه و جنگ پرداخت می کنیم  آن وقت برای باغ موزه دفاع مقدس باید از آنها هزینه بگیریم.

وی تاکید کرد: اگر این باغ موزه زیر مجموعه شهرداری است باید به صورت رایگان قابل بازدید باشد و اگر به صورت دیگری اداره می شود و از شهرداری بودجه دریافت می کند باید ردیف بودجه آن حذف شده و یا بلیط خود را رایگان ارائه دهد.

کد مطلب 2481853
نورا حسینی

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