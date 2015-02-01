پرداخت هزینه به بازدید کنندگان از باغ موزه دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی ادامه داد: هر چند چنین هدفی در راه اندازی باغ موزه دفاع مقدس بود ولی امروز برای بازدید از بازدید کنندگان و حتی جانبازان و خانواده های شهدا چرا باید پول دریافت کنیم. باید به مردم هم هزینه پرداخت کنیم تا بیایند و با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند. این در حالی است که سالیانه هزینه قابل توجهی را برای بازدید مردم از مناطق عملیاتی و آشنا شدن آنها با فضای جبهه و جنگ پرداخت می کنیم آن وقت برای باغ موزه دفاع مقدس باید از آنها هزینه بگیریم.

وی تاکید کرد: اگر این باغ موزه زیر مجموعه شهرداری است باید به صورت رایگان قابل بازدید باشد و اگر به صورت دیگری اداره می شود و از شهرداری بودجه دریافت می کند باید ردیف بودجه آن حذف شده و یا بلیط خود را رایگان ارائه دهد.