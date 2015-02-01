۶۱ پروژه در ایام دهه فجر در آبیک به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی روز یکشنبه در نخستین روز از ایام دهه فجر که با دیدار مسولان شهرستان آبیک با امام جمعه این شهر آغاز شد، اظهار کرد: مسئولان در هر پست و مقامی که هستند باید خدمات نظام را منعکس کنند تا ملت ایران بدانند که انقلاب اسلامی چه دستاوردهای زیادی داشته است.

وی تصریح کرد: از هفته دولت تاکنون ۶۱ پروژه با ۸۴۰ میلیارد ريال اعتبار در شهرستان آبیک احداث شده که از امروز تا پایان دهه فجر به بهره برداری میرسد.

داداشی گفت: هدف از برپایی انقلاب اسلامی برقراری حاکمیت اسلام ناب محمدی بود که در این ۳۶ سال اخیر تلالو آن وجود داشته است ولی در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل نداشتن مرجع دینی و رهبری مقتدر تنها از کشور اسلامی نام آن باقی مانده است.

فرماندار شهرستان آبیک تأکید کرد: دولت در دوسال گذشته خود طرح‌ها و برنامه های خوبی را در کشور به اجرا درآورده و یا در دست اجرا دارد که مهم‌ترین این طرح‌ها طرح تحول نظام سلامت بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهرستان آبیک کمترین استفاده را از طرح تحول نظام سلامت داشته ولی طی شش جلسه کاری با مسئولان استان قزوین به دنبال اجرای کامل این طرح هستیم تا مردم دغدغه هزینه های درمان نداشته باشند.

وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار دارد و قانون محور انجام همه امور اجرایی کشور است.

فرماندار شهرستان آبیک به اجرایی شدن پروژه های فرآوان در حوزه گاز شهری گفت: با تلاش مسئولان در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد روستاهای این شهرستان از نعمت گاز بهره‌مند هستند.