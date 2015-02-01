لزوم نظارت بر داربست ها و بالابرهای مصالح توسط سازمان نظام مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مختاباد، رییس کمیته هنری شورای اسلامی شهر تهران در جریان یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که یک شنبه دوازدهم بهمن ماه سال ۹۳ برگزار شد به موضوع داربست های سیدخندان اشاره کرد و گفت: داربست ها و بالابرها به مانند آلت های قتاله ای هستند که در شهر وجود دارند و هیچ نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد.

وی خواستار حضور رئیس سازمان نظام مهندسی در شورای اسلامی شهر تهران برای پاسخگویی به این موضوع شد.

مختاباد در ادامه به وضعیت نا به سامان بخشی از محله فرحزادی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ساکنین این محله هم نمی توانند به این بخش ها بروند که باید ساماندهی لازم در این خصوص صورت گیرد.

وی در ادامه به موضوع بدهی های شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداری تهران باید این بدهی ها را به تفکیک مناطق به شورای اسلامی شهر تهران اعلام کند تا راهکار مقتضی توسط اعضای شورای شهر برای آن اندیشیده شود.