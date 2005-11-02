البرادعي از پيشرفت در تحقيقات مربوط به برنامه هسته اي ايران خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي در يك سخنراني در دانشكده جان اف كندي دانشگاه هاوارد از ايران خواست با شفاف سازي به كشورهاي ديگر اطمينان دهد كه برنامه هسته اي تهران صلح آميز است و قصدي براي توليد تسليحات هسته اي ندارد .



وي خطاب به جامعه بين المللي افزود : تا زماني كه پيشرفتهايي حاصل مي شود و تا زماني كه ما خطر آشكار و واقعي احساس نكرده ايم ، پيش از آنكه اقدامات تشديد كننده اي انجام دهيد، به ما اجازه دهيد كه به تلاش هاي خود ادامه دهيم .



البرادعي خاطر نشان كرد كه امكان ورود به تاسيسات هسته اي براي بازرسان بين المللي در حال حاضر وجود دارد.



وي در عين حال از جامعه بين المللي خواست كه تمام راه هاي ديپلماتيك را (براي حل موضوع هسته اي ايران) طي كنند.

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در واكنش به اظهارات ضد صهيونيستي رئيس جمهوري ايران تاكيد كرد : به رغم سخنان تاسف بار ، آنها (ايرانيها) هنوز در حال همكاري با آژانس هستند .