کاهش ۵ درصدی قیمت حج/ اعلام اولویت های جدید در صورت ظرفیت خالی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید اوحدی در حاشیه مراسم ادای احترام به امام راحل اظهارکرد: با توجه به اینکه ثبت نام حج تمتع امسال از ۱۷ ربیع الاول آغاز و اولویت ها تا تاریخ ۲۰ اسفند سال ۸۴ فراخوان شده و در کاروانها نیز ثبت نام نیز انجام شده ، اما در صورت وجود جای خالی اولویت های بعدی نیز اعلام خواهد شد.

وی افزود: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر بررسی قیمت حج تمتع امسال نه تنها افزایش قیمتی نداشتیم بلکه با ۵ درصد کاهش قیمت نیز روبه رو هستیم.

اوحدی با اشاره به نوسان قیمت ارز، گفت: با مساعدت بانک مرکزی قیمت تمام شده ارز در حج تمتع سال آینده مانند ۹۳ محاسبه خواهد شد و بالاترین قیمت حج تمتع ۱۰۹ میلیون ریال خواهد بود.



وی ادامه داد: با توجه به مذاکراتی که با وزیر حج عربستان صورت گرفته است خدمات ارائه شده در حج سال آینده نسبت به سال 93 بهتر خواهد بود و کیفیت بالاتری خواهد داشت.



رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: در حوزه عمره مفرده مرحله دوم ثبت نام از روز جمعه هفته جاری آغاز خواهد شد و قیمت تمام شده آن نیز هفته آینده اعلام می شود ولی افزایش قیمت نخواهیم داشت.

اوحدی با تاکید بر اینکه در ماه های رجب و شعبان افزایش قیمت نداریم گفت: مردم فقط در سایت فاخر جهت ثبت نام اقدام کنند و اولویت ها تا ۴۵۰ اعلام شده است.

وی بیان کرد: در عمره مفرده فقط در ایام نوروز مبلغ دو میلیون ریال افزایش قیمت خواهیم داشت.