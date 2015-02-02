ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آماده‌سازی این تیم برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوی کیش، خروجی خوبی برای تیم استقلال داشت و یک وحدت و همدلی را در بین بازیکنان ایجاد کرد. در این اردو توانستیم با بدنسازی مناسب و انجام دیدارهای تدارکاتی خوب، خود را برای دیدار مقابل سپاهان آماده کرده و در آن دیدار مهم پیروز شویم.

وی اضافه کرد: سپاهان با سرمربیگری خوب حسین فرکی مقابل استقلال خطرناک ظاهر شد. آنها موقعیت‌هایی هم داشتند که می‌توانستند به گل تبدیل کنند، اما در لحظات پایانی با ضربه امید ابراهیمی سه امتیاز این بازی را از آنِ خود و موقعیت‌مان را در جدول بهتر کردیم.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص بازی چهارشنبه این تیم مقابل سایپا نیز افزود: سایپایی‌ها در بازی قبلشان به پیروزی رسیدند. آنها مطمئنا برنامه‌ریزی خاصی را برای دیدار مقابل ما انجام داده و با توجه به اینکه این تیم از مربی خوبی مانند مجید جلالی سود می‌برد و بازیکنان جوانی در اختیار دارد، باید دقت لازم را انجام داده تا خدای نکرده امتیازی را از دست ندهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری سه بازی در ۱۰ روز می‌تواند برای شما مشکل‌ساز شود یا خیر؟، یادآور شد: این شرایطی است که برای همه تیم‌ها وجود دارد و امیدوارم برنامه‌ریزی‌مان طوری باشد که یک روز لیگ را ۵۰ روز تعطیل کنند و روز دیگر در فاصله زمانی ۱۰ روزه، بخواهیم ۳ بازی انجام دهیم.

همدانی در پایان با اظهار رضایت از عملکرد ملی‌پوشان تیم استقلال گفت: از بازی که آنها مقابل سپاهان انجام داده، ممنون هستیم و امیدوارم آنها بتوانند در دیدارهای دیگر نیز ما را یاری کنند.