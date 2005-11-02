تمايل واتيكان براي عقد خواهر خواندگي با اصفهان

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر سيد مرتضي سقائيان نژاد شهردار اصفهان در ديدار با سفير واتيكان از مردم اصفهان به عنوان مردمي ميهمان نواز ياد كرد و گفت : همزيستي مسالمت آميز و خوب مردم اين شهر با پيروان اديان مختلف نمونه است .

در اين ديدار كه در محل شهرداري اصفهان برگزار شد ، سفير واتيكان، اصفهان را شهري زيبا و بياد ماندني عنوان نمود و از ذوق و سليقه مسئولان شهر در زيباسازي شهر اصفهان تقدير كرد.

وي با اظهار تمايل واتيكان به انعقاد قرارداد خواهرخواندگي با اصفهان هدف از اين ديدار را رايزي در خصوص راه اندازي مركز مطالعات اسلام و مسيحيت در شهر اصفهان ذكر كرد و خاطرنشان ساخت : انجام فعاليت كليساي كاتوليك و مركز مطالعات اسلام و صيميت در اصفهان باعث تقويت مناسبات بين مسلمانان و مسيحيان و استفاده اديان از امكانات فرهنگي يكديگر مي گردد.

شهردار اصفهان نيز زندگي مردم اصفهان با پيروان اديان مختلف و بالاخص ارامنه را نماد تمدن و عظمت مردم اصفهان و دين مبين اسلام دانست و با تشريح توافقهاي انجام شده بين شهرداري اصفهان و سفارت واتيكان در ايران، آمادگي اصفهان را براي تقويت مناسبات و همكاري هاي في مابين اعلام نمود و گفت: اصفهان با پانزده شهر بزرگ و تاريخي دنيا قرارداد خواهرخواندگي داشته و اين نمادي از ارايه و اعتقاد شهر اصفهان به افزايش تعاملات فرهنگي و اجتماعي و ديني بين اصفهان و شهرهاي تاريخي جهان است.