اجرای طرح 3 ساله اشتغالی در اروپا/نابرابری گسترده در بازارکار قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود از سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال جدید و افزایش رقابت در قاره اروپا خبر داد. در این راستا، احتمال ایجاد 2 میلیون و 100 هزار شغل جدید وجود دارد.

در قالب طرح سرمایه گذاری 3 ساله کمیسیون اروپا، بیش از 2.1 میلیون شغل جدید می تواند تا اواسط 2018 میلادی ایجاد شود. در استراتژی جدید سرمایه گذاری قرار است ترکیبی از سرمایه های بخش خصوصی و دولتی برای مقابله با بحران اشتغال به کار گرفته شود.

بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرد می توان از طریق اقدامات پولی، سرمایه گذاری های جدید را تشویق کرد. از این طریق امکان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال وجود خواهد داشت. سازمان جهانی کار ایجاد مشاغل جدید در اروپا را از طریق سرمایه گذاری های خصوصی در شرکت های کوچک و حذف نابرابری های گسترده بازار کار در سراسر اتحادیه اروپا، ممکن می داند.

بسیار مهم است که در اروپا برای تحقق طرح های اشتغال زایی یک استراتژی اشتغالی بلندمدت در دست باشد که بتوان امیدوار بود مشاغل با کیفیت ایجاد خواهد شد. به صورت کلی، نرخ بیکاری در اروپا می تواند در حدود 10 درصد باقی بماند که این میزان نیز 3 درصد بیشتر از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی است.

در شرایط بحران اقتصادی، نیمی از کسانی که در اروپا بیکار شده بودند دستکم تا یکسال در وضعیت بیکاری باقی ماندند که این مسئله تاثیرات بیشتری در اشتغال زنان و جوانان داشته است. هم اکنون تفاوت هایی بین نرخ بیکاری کشورهای واقع در جنوب اروپا و بخش هایی از اروپای مرکزی وجود دارد.

بر پایه گزارش سازمان جهانی کار، از 3 ماهه سوم سال 2014، نرخ بیکاری در اسپانیا بیش از 23 درصد و در یونان بالاتر از 25 درصد بود. 3 سال قبل تر از آن، نرخ بیکاری دو کشور در مرز 8 درصد قرار داشت.

این تحولات بدترین اثرات را در جنوب اروپا داشته و به خانواده ها و افراد مشغول به کار هزینه های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تحمیل کرده است. به صورت کلی، می توان گفت افرادی که برای مدتی طولانی بیکار مانده اند، احتمال بیشتری وجود دارد که بازار کار را ترک کنند و یا از یافتن شغل جدید دلسرد شوند.