به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه دیدار پیشکسوتان سرخابی و اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: خوشحالم در این مراسم شرکت کردم، امیدوارم کارهای خیرخواهانه تداوم داشته باشد و تنها به یک بازی بسنده نکنیم. همچنین هرکس توانایی دارد، برای کمک کردن در این امور، قدمی بردارد.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده میان کارلوس کی‌روش و سرمربیان دو تیم سرخابی عنوان کرد: کار بسیار ناپسندی است و نباید چنین اتفاقاتی بیفتد، امیدوارم بستری فراهم شود که این مربیان با هم آشتی کنند و دیگر شاهد چنین اتفاق‌هایی نباشیم.

سرمربی پیشین تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا موافق ماندن کارلوس کی‌روش در ایران است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: به اعتقادم کی‌روش باید بماند و همه به وی کمک کنیم و او نیز شرایط فوتبال ما را درک کند.

پروین درخصوص وضعیت باشگاه پرسپولیس هم گفت: راجع به پرسپولیس هیچ صحبتی نمی‌کنم، امروز آمدم تا این بازی را ببینم و خوشحالم برخی از بازیکنانی که روزی شاگردم بودند و در آزادی بازی می‌کردند، امروز در این بازی حضور دارند.