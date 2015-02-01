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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

علی پروین مطرح کرد:

کی‌روش باید بماند و همه کمکش کنیم/ در مورد پرسپولیس هیچ حرفی نمی‌زنم

کی‌روش باید بماند و همه کمکش کنیم/ در مورد پرسپولیس هیچ حرفی نمی‌زنم

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به نظرم بهتر است کارلوس کی‌روش به عنوان سرمربی به کارش در تیم ملی ایران ادامه دهد و همه ما نیز به او کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه دیدار پیشکسوتان سرخابی و اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: خوشحالم در این مراسم شرکت کردم، امیدوارم کارهای خیرخواهانه تداوم داشته باشد و تنها به یک بازی بسنده نکنیم. همچنین هرکس توانایی دارد، برای کمک کردن در این امور، قدمی بردارد.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده میان کارلوس کی‌روش و سرمربیان دو تیم سرخابی عنوان کرد: کار بسیار ناپسندی است و نباید چنین اتفاقاتی بیفتد، امیدوارم بستری فراهم شود که این مربیان با هم آشتی کنند و دیگر شاهد چنین اتفاق‌هایی نباشیم.

سرمربی پیشین تیم ملی ایران و تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا موافق ماندن کارلوس کی‌روش در ایران است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: به اعتقادم کی‌روش باید بماند و همه به وی کمک کنیم و او نیز شرایط فوتبال ما را درک کند.

پروین درخصوص وضعیت باشگاه پرسپولیس هم گفت: راجع به پرسپولیس هیچ صحبتی نمی‌کنم، امروز آمدم تا این بازی را ببینم و خوشحالم برخی از بازیکنانی که روزی شاگردم بودند و در آزادی بازی می‌کردند، امروز در این بازی حضور دارند.

کد مطلب 2481911

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    نظرات

    • علیرضا ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
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      عجب! انگار اولین بار بعد از شکست از عراق همین ده روز پیش بود که آقای پروین گفتند کی روش بهتره برود. آقای پروین عزیز بعد از بازی با عراق هم تیم ملی بازی دیگری داشت که شما نظرتان عوض شد یا اتفاق دیگری افتاده.....؟

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